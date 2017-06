Edicola: Donnarumma, cresce l'ottimismo del Milan; Karsdorp alla Roma e Ounas al Napoli

Donnarumma, si va verso il rinnovo

Stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la giornata di lunedì ha portato qualche speranza in più alla coppia Fassone-Mirabelli. Non perché la conferenza stampa di Gianluigi Donnarumma sia stata decisiva (anzi), ma perché nel frattempo il dialogo con l’entourage del giocatore prosegue. Molto più importante sarebbe l’apertura di Mino Raiola a un nuovo tavolo con i dirigenti rossoneri. Dopo l’Europeo Under 21 sapremo la verità.

La nostra opinione: la telenovela prosegue con il vento in poppa e si candida a divenire l’autentico tormentone dell’estate. Proprio per questo verrebbe da predicare prudenza, nonostante ora si vada verso la schiarita. Sedersi al tavolo delle trattative non significa necessariamente rinnovare il contratto. E, conoscendo Raiola, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Ounas (e Mario Rui) al Napoli

Inizia a muoversi anche il Napoli. Nella serata di lunedì, ecco il primo colpo. Dal Bordeaux arriverà l’esterno offensivo classe 1996 Adam Ounas, un giocatore ritenuto indispensabile da Giuntoli e Sarri per garantire maggiore ricambio a Insigne e Callejon. A darne l’annuncio è stato il diretto interessato su Instagram. Presto, poi, potrebbe essere il turno di Mario Rui, che ha già chiesto la cessione alla Roma e verrà pagato circa 8 milioni di euro.

La nostra opinione: la politica pare ormai ben delineata, come già accaduto l’anno scorso. Il Napoli punta a profili giovani, ma non immediatamente destinati a rubare il posto da titolare ai fedelissimi di Sarri. Ounas costituisce un colpo interessante, mentre Mario Rui conosce il tecnico dai tempi di Empoli. Molto probabilmente, però, nessuno dei due sposterà gli equilibri. Proprio quello che a questa squadra serve dai tempi dell’arrivo di Callejon e Higuain.

Karsdorp verso la Roma

Il viaggio in Olanda di Monchi ha sortito effetto. Nonostante la distanza iniziale tra Roma e Feyenoord, i due club hanno trovato l’accordo per l’arrivo in Italia dell’esterno difensivo Rick Karsdorp. Sarà lui il secondo rinforzo per la difesa dopo il messicano Hector Moreno. Il tutto mentre va ormai verso la definizione la doppia cessione di Manolas e Paredes allo Zenit San Pietroburgo.

La nostra opinione: colpo di valore e per un prezzo tutto sommato accettabile (14 milioni di euro) per i giallorossi, che però dovranno ricostruire parecchio dopo le partenze di Szczesny, Manolas, Mario Rui, Paredes, Salah e Totti. Se non altro, i conti sono stati aggiustati con tre maxi-cessioni. Resta da capire quali potranno essere le scelte strategiche per il futuro.

