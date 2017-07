Edicola: il Milan si prepara a ufficializzare Bonucci e Biglia, poi assalto alla punta

Bonucci al Milan, è il giorno dell'ufficialità

24 ore che hanno sconvolto il calcio italiano. Soltanto la mattina scorsa, eravamo qui a interrogarci sulle reali possibilità del Milan di affondare il colpo per Leonardo Bonucci. Ora, invece, siamo soltanto in attesa di sapere come si è evoluto il quadro delle discussioni notturne tra le tre parti in causa. Ma, a questo punto, si attende soltanto l'ufficializzazione del passaggio del difensore in rossonero per 40 milioni di euro e un contratto di 6,5 all'anno.

La nostra opinione: l'incredibile si appresta ad accadere. Una trattativa dall'esito sorprendente, soprattutto se si considera la valutazione non eccelsa del giocatore e il fatto che la Juventus ha comunque garantito l'acquisto di Mattia De Sciglio. Se questo è accaduto, però, è solo e soltanto perché la volontà di Bonucci è stata determinante. Anche quella di non scatenare un'asta di mercato che avrebbe portato molti più soldi ai bianconeri.

L'altro colpo è Biglia, poi...

Nell'intensa giornata di giovedì, il Milan ha definito anche l'accordo con la Lazio per Lucas Biglia, che arriverà in rossonero per 20 milioni di euro come richiesto da Claudio Lotito. A quel punto, quando il Diavolo darà le due ufficialità in questione, mancherà all'appello soltanto il decimo acquisto. Quello del centravanti. Kalinic ha lasciato il ritiro della Fiorentina ed è l'alternativa low-cost, mentre Belotti e Aubameyang i sogni in grande stile.

La nostra opinione: fare previsioni, ora come ora, rischia soltanto di farci imbattere in figuracce. Perché il mercato del Milan capace di spendere 180 milioni di euro non è detto che finisca con un colpo al ribasso. Certo, Bonucci è stato un vero e proprio extra-budget. Ma, a questo, punto, la torta ha bisogno soltanto di una ciliegia perfetta per il contesto. E dunque...

Perisic sempre più lontano dall'Inter

Si è presentato in ritiro, ma l'umore non pare dei migliori. Perisic ha fatto di tutto per mettere in mostra il proprio disappunto per la mancata cessione, prima con un diverbio con un tifoso che lo riprendeva con il telefono. Poi con la posa distaccata dal resto del gruppo nella foto di squadra. Adesso bisogna soltanto che il Manchester United si avvicini ai 55 milioni di euro chiesti da Sabatini e Ausilio.

La nostra opinione: oggi potrebbe essere una giornata decisiva, proprio perché sarà Walter Sabatini a scoprire le carte. L'impressione resta quella dei giorni scorsi. Perisic se ne andrà e il Manchester United sembra il club ideale. Resta da capire se i Red Devils decideranno di accettare le richieste dell'Inter...