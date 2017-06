Edicola: il PSG attende un segnale da Ronaldo, la Juventus chiude per Matuidi

PSG a caccia di Ronaldo

Cristiano Ronaldo non si è ancora ufficialmente pronunciato sulla sua partenza dal Real Madrid, ma il 4 volte Pallone d'Oro è tenuto d'occhio dal PSG. Che aspetta solo un suo cenno, come si legge dalla prima pagine de "L'Equipe".

La nostra opinione: "Paris à l'affût", il PSG fa la posta a Ronaldo, è in agguato, è a caccia del portoghese. Ai francesi basta solo un gesto, una parola da parte del Pallone d'Oro per far partire la propria offensiva, a patto di non venire scottati un'altra volta. Sì, perché troppo spesso le voci di mercato su CR7 si sono rivelati poi più tentativi di rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid che reali possibilità di partenza dalla Casa Blanca. Parigi pretende chiarezza, dunque, ma questo è un concetto che poco si sposa con il calciomercato, anzi: è l'ambiguità a tenere vive le speranze. Ed è proprio questo che Ronaldo e il suo entourage vogliono. To be continued...

Juve, Matuidi pronto a dire sì: Cuadrado nell'affare

Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Blaise Matuidi è pronto a dire sì alla Juventus. "La Juve ha in mano il centrocampista, è pronto a firmare. E nella trattativa può entrare anche Cuadrado che piace molto a Emery".

La nostra opinione: Il PSG che perde sia Verratti che Matuidi nella stessa sessione di mercato? Permetteteci di dubitare. Al momento la situazione in bilico riguardante il centrocampista della nazionale azzurra - che preme per andare al Barcellona - non può che tenere in stallo i dirigenti del Paris Saint Germain. Perdere entrambi gli elementi nelle stesse ore significherebbe dover mettere prepotentemente mano al reparto e non sembra questa l'intezione. Se poi il giocatore si dovesse muovere, attenzione anche all'Inter che negli ultimi giorni si è fatta sotto e sembra fare sul serio, anche se i nerazzurri pure dovranno temporeggiare in vista della fatidica data dale 30 giugno: probabilmente dopo allora se ne saprà di più.

Milan, in attesa di Donnarumma, oggi si parla di Kalinic

I rossoneri incontrano oggi la Fiorentina per Kalinic: secondo Sky e Gazzetta, Corvino è già a Milano si cercherà l'intesa tra i club. Il croato ha fatto sapere di voler partire, il Milan proverà a trattare sul prezzo e magari a inserire Gianluca Lapadula nella trattativa.

La nostra opinione: Ormai la situazione sembra chiara: Kalinic vuole il Milan e il Milan - Montella - vuole Kalinic. Si tratta solamente di trovare l'intesa per il trasferimento dell'attaccante croato alla corte dell'Aeroplanino. La Fiorentina parte da 30 milioni di euro e non vuole scendere troppo, Mirabelli & co. valutano il giocatore 20, massimo 25. L'inserimento di Lapadula potrebbe in effetti sbloccare la trattativa, anche se il preferito della piazza viola rimane Simeone Jr. e i viola preferiscono la classica "moneta sonante". La sensazione è però che l'affare si farà: resta solamente da capire a quali condizioni.

