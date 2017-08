Edicola: Inter mette nel mirino Draxler, la Juventus pensa ad André Gomes per la mediana

Inter, Draxler nel mirino

Secondo il Corriere dello Sport l’Inter sarebbe pronta a privarsi di Joao Mario solamente se il PSG includesse nella trattativa Julian Draxler. Stando al quotidiano romano sarebbe lui il nome, più di Di Maria, Pastore o Aurier, l’uomo che Spalletti vorrebbe per far decollare la sua Inter e che potrebbe essergli utile in caso di cessione di Joao Mario.

La nostra opinione: Dal PSG ci si può attendere di tutto però messa su questo piano, l’affare Joao-Mario-Draxler non ci sembra troppo fattibile. Il portoghese nel suo primo anno in nerazzurro non ha certo brillato dimostrando di non valere i 45 milioni che l’Inter ha scucito per portarlo in Italia, Draxler invece è sbarcato alla corte di Emery solamente 8 mesi fa dopo che il club parigino ha scucito quasi 45 milioni per strapparlo al Wolfsburg facendogli firmare un quadriennale da oltre 9 milioni di euro a stagione. Una cifra assolutamente fuori portata per l’Inter che, già in passato, ha mostrato di non voler alzare il monte stipendi che è fissato a quota 5 milioni di euro. Per questo, oltre che per ragioni tecniche e di potenzialità inespresse del giocatore che il club parigino intende esplorare, Draxler è destinato a restare un sogno di mezzo estate per l’Inter che magari farebbe meglio a concentrarsi, eventualmente, su altri elementi in uscita dal PSG come Lucas Moura o Javier Pastore…

Juventus, e se il centrocampista fosse André Gomes

Per la Juventus la priorità assoluta resta il rinforzo a centrocampo e, perso Matic per i bianconeri, oltre al solito Matuidi spunta un altro vecchio obiettivo di vecchia data arruolabile sul mercato: André Gomes. che il Barcellona, dopo aver pagato 50 milioni di euro, sarebbe pronto a mettere senza indugi sul mercato e che ad Allegri piace molto per la duttilità e la qualità. Secondo Tutto Sport i bianconeri avrebbero già avviato contatti con Jorge Mendes per vedere i margini per portare il portoghese a Torino.

La nostra opinione: André Gomes nel suo primo anno al Barcellona ha clamorosamente fallito dimostrando di non avere la personalità per imporsi in un centrocampo ricco di elementi di talento e carisma come quello del Barcellona. Preso per essere la mezzala titolare ha giocato solamente 22 partite da titolare con gli azulgrana non dando mai l’impressione di poter realmente togliere a Rakitic una maglia da titolare a centrocampo. Pensare che alla Juventus possa avere l’impatto di un Vidal o di un Pogba ci viene veramente complicato. André Gomes non farebbe fare alcun salto di qualità alla Juventus a centrocampo: sarebbe solamente un’alternativa migliore rispetto ai vari Sturaro e Rincon,.. Ma scucire almeno 35 milioni di euro per un giocatore che non garantirebbe un reale salto di qualità alla mediana dei campioni d’Italia ci sembra una mossa poco assennata.

La Liga non accetterà i soldi per l’affare Neymar

Clamorosa indiscrezione di Diario Sport che rivela come la Liga sia pronta a mettersi in mezzo per bloccare la cessione di Neymar al PSG. Per il quotidiano catalano i vertici del campionato spagnolo ritengono che non ci sono i margini affinché il club francese possa pagare la clausola a causa dei problemi finanziari legati all’infrangimento del Fair Play finanziario ed altri problemi finanziari e contrattuali.

La nostra opinione: Purtroppo riteniamo che l’altolà della Liga rimarrà un tentativo destinato a fallire. Niente e nessuno può impedire al PSG di scucire i 222 milioni della clausola del brasiliano. Magari i parigini saranno costretti ad inserire nell’affare un giocatore che può fare comodo ai bluagrana (Di Maria nelle ultimissime ore sembrerebbe l’indiziato numero uno) ma l’affare andrà in porto anche perché i tifosi del Barcellona e l'ambiente hanno scaricato il brasiliano, bollato come traditore. Con buona pace del fair play finanziario, destinato a diventare uno strumento inefficace.