Edicola: #InterIsComing, Joao Mario sacrificato sull'altare di Rabiot e Di Maria

Controffensiva Inter: Rabiot e Di Maria in entrata

Di Maria e Rabiot del PSG, ma anche la stella della Germania campione di Confederations Cup Goretzka, il roccioso difensore centrale dell’Atletico Madrid Gimenez e il terzino destro Aurier: l’Inter secondo il Corriere dello Sport starebbe preparando la controffensva di mercato per rispondere alla campagna acquisti faraonica dei “cugini”. In uscita Perisic, ma anche Joao Mario che verrebbe inserito come contropartita tecnica nella trattativa per portare i due assi del PSG alla Pinetina.

La nostra opinione: Preso Skriniar e prenotato Borja Valero, è tempo dei grandi colpi per la nuova Inter di Spalletti e del deus ex machina Sabatini. Perisic e Joao Mario potrebbero essere sacrificati sull’altare di un profondo restyling che, nomi alla mano, potrebbe segnare una svolta di segno positivo per la Beneamata. C’è un settimo posto da riscattare.

Donnarumma verso il rinnovo

Donnarumma-Milan- si va verso la fumata bianca per il fantomatico rinnovo: secondo la Gazzetta dello Sport la decisione definitiva potrebbe arrivare prima di mercoledì, giorno degli esami di maturità per il portiere 19enne. Con Raiola l’intesa sarebbe totale, persino in merito alla tanto dibattuta clausola rescissoria.

La nostra opinione: Gianluigi Donnarumma ha ormai deciso di restare in rossonero: per la firma sul rinnovo è ormai solo questione di ore…E anche per il tormentone che ha infiammato la prima parte del mercato.

Bernardeschi verso la Juventus

Juve-Questione di fede titola oggi Tuttosport: secondo il quotidiano sportivo torinese questa sarà la settimana del “Berna-day”, dell’affondo di Marotta per portare a Torino l’attaccante tuttofare della Fiorentina Federico Bernardeschi. Secondo il ds viola il ragazzo è incedibile, ma l’entourage ha fatto capire che l'attaccante non accetterà la proposta di rinnovo con il club toscano.

La nostra opinone: Bernardeschi e la Juventus sono ormai promessi sposi e la sensazione è che per una cifra prossima ai 40 milione l’affare si farà. Del resto il ragazzo non aspetta altro…