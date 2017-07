Edicola: Intrigo Keita anche il Milan sfida Juve e Napoli, Roma: Manolas rinnoverà fino al 2022

Tutti vogliono Keita, dopo il Napoli anche il Milan si iscrive alla corsa

Keita Balde cotninua ad essere il giocatore più corteggiato nel panorama italiano per la gioia di Claudio Lotito e della Lazio. L’attaccante in scadenza nel 2018, assolutamente non interessato a restare biacoceleste, ha da tempo trovato un principio d’accordo con la Juventus che però finora ha offerto solamente 15 milioni di euro. In questo senso l’offerta migliore sembrerebbe averla avanzata il Napoli che ha messo sul piatto una proposta da 22 milioni ma non ha il gradimento del giocatore che vuole Juve o Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport però anche Fassone, in queste ultime ore, avrebbe riallacciato i rapporti col patron laziale assicurando la disponibilità a garantire un’offerta da 30 milioni di euro per mettere le mani su Keita Balde.

La nostra opinione: La situazione Keita Balde è un bel ginepraio, l’unica cosa praticamente certa in tale vicenda è che il 22enne attaccante spagnolo non vestirà la maglia biancoceleste a fine mercato. Predire dove giocherà però non è affatto scontato: il ragazzo da tempo ha raggiunto un accordo di massima con la Juventus su ingaggio e durata del contratto, la società bianconera però ha rapporti assai complicati con il patron Lotito che non vorrebbe assolutamente trattare con Marotta e Paratici, che forti della volontà del giocatore hanno avanzato l’offerta più bassa di tutte. L’Inter al momento sembra la squadra meno interessante, vista anche la non certa partenza di Perisic (blindato da Spalletti dopo la brillante tournée cinese) mentre il Napoli e il Milan, che ha già prelevato dalla Lazio Biglia, sembrano essere al momento i club che possono avvicinarsi a quanto Lotito chiede… Insomma la situazione è fluida, dovendo fare delle percentuali riteniamo che la Juventus abbia ancora un buon 40-45% di chance di assicurarsi il giocatore mentre Inter, Napoli e Milan (a cui serve più una prima punta che un esterno/seconda punta come Keita Balde) sembrano nettamente più indietro. Staremo a vedere ma di certo l’intrigo è servito…

Manolas si è convinto: resta a Roma e prolungherà fino al 2022

Secondo il Corriere dello Sport la Roma dopo Nainggolan nei prossimi giorni ufficializzerà anche il rinnovo di Manolas. Il greco avrebbe trovato un accordo fino al 2022 ed ottenuto da Monchi, il ritocco di contratto che voleva… Con buona pace della Juventus, che dopo l’addio di Bonucci aveva messo nel mirino il greco.

La nostra opinione: Ottima notizia per la Roma e per Di Francesco il rinnovo di Manolas che resta uno dei difensori più forti del nostro campionato. Dopo la cessione di Rudiger i giallorossi per provare a competere per lo scudetto e provare a passare il girone di Champions, non poteva perdere per strada un altro pilastro difensivo e magari vederselo in Serie A con un’altra maglia.

Barcellona, Coutinho in arrivo e davanti il preferito è Griezmann

Sui quotidiani iberici ampio spazio alla vicenda Neymar. Mentre il Barcellona ha fatto sapere al padre di Neymar di non voler minimanente pagare la commissione di 26 milioni, i blaugrana hanno già in mente con chi sostituire il brasiliano. Il primo colpo sarà Coutinho che, ha già fatto sapere al Liverpool di voler vestirsi di blaugrana, e che lascerà i Reds per una cifra non inferiore ai 100 milioni. In avanti per Sport il preferito di Valverde resta Antoine Griezmann, ritenuto più funzionale di Mbappé: promesso sposo del Real Madrid….

La nostra opinione: Neymar è ormai da considerarsi un ex giocatore del Barça: l’affare più clamoroso della storia del calcio andrà a buon fine nelle prossime ore con buona pace di Bartomeu, Uefa e tifosi catalani. Il Barcellona non può far altro che ripartire: Coutinho è certamente un giocatore che per caratteristiche può sia giocare nel tridente offensivo che essere l’erede di Iniesta dalla prossima stagione. Davanti riteniamo difficile che Griezmann, legatissimo all’Atletico, scelga di dare l’assenso a un trasferimento al Barcellona. Più probabile che i blaugrana virino su Mbappé o Dembelé del Borussia Dortmund.