Edicola: Juve, ecco i 4 colpi per dare l'assalto alla Champions. Milan: Calhanoglu c'è, Suso saluta

Juve, Bernardeschi, Danilo, Matuidi e De Sciglio i rinforzi per restare grande

Il Corriere dello Sport si sbilancia e svela le strategie di Marotta e Paratici per questa campagna acquisti estiva. Gli obiettivi sono quattro: due terzini (Danilo e De Sciglio), un centrocampista capace di dare fisicità ed esperienza in mediana (il vecchio pallino Matuidi) e un esterno di fascia capace di dare fantasia e mordente al 4-2-3-1 di Allegri (Bernardeschi). Per centrare questi colpi secondo il quotidiano romano sarebbe stato già stanziato un budget di 85 milioni. Basteranno?

La nostra opinione: Il Corriere dello Sport non scopre nulla di nuovo, i nomi che circolano ormai da svariati giorni sono questi da qualche giorno e la Juventus ha davvero la possibilità di portarli tutti a Torino, anche se probabilmente a un prezzo più alto rispetto a quello ipotizzato (il Real per liberare Danilo non vuole meno di 25-30 milioni mentre, anche se Matuidi è in scadenza nel 2018 e sembra restio discutere il rinnovo col PSG, i francesi per il proprio mediano potrebbero volere almeno 20-22 milioni). La domanda è se questi quattro uomini, dando per scontato dopo l’uscita di Dani Alves anche quella di Alex Sandro al Chelsea, garantiscano veramente un salto di qualità alla squadra di Allegri e possano davvero permetterle di rivincere in Italia e vincere in Europa. Noi nutriamo qualche dubbio in merito, Bernardeschi all’Europeo U21 ha mostrato cose interessanti ma non è ancora al livello né di Douglas Costa né di Di Maria mentre Danilo e De Sciglio (con il probabile ritorno a Torino di Spinazzola) è molto difficile possano garantire il rendimento che hanno avuto nell’ultima stagione Dani Alves e Alex Sandro. La Juve insomma si prende un bell’azzardo ma d’altronde chi non risica non rosica…

Milan, Calhanoglu in pugno. Suso può partire lo vuole Roma

Se lunedì sarà una giornata campale per capire il futuro di Donnarumma e definire gli ultimi dettagli per l’affare Conti, il Milan ha praticamente definito l’arrivo di Hasan Calhanoglu dal Bayer Leverkusen. I rossoneri si sono decisi ad arrivare a quota 20 milioni mentre i tedeschi sono scesi da 30 a 25 milioni di quotazione. L’idea è che con qualche bonus l’affare possa essere chiuso prima della metà della prossima settimana. Il 23enne turco oltre che chiudere all’arrivo di Biglia, apre spiragli alla cessione di Suso. Secondo il Corriere dello Sport lo spagnolo non rinnoverà e potrebbe essere l’erede di Salah alla Roma.

La nostra opinione: Calangoglu è certamente un profilo interessante, dotato di piede fatati e con un centrocampista offensivo che può garantire potenzialmente tanti gol anche su calcio da fermo, ma non è un regista basso puro come Biglia bensì un centrocampista offensivo che può all’occorrenza sia giocare trequartista che esterno in un 4-3-3. L’impressione è che con il suo arrivo il Milan intenda davvero abbandonare l’idea di giocare con la difesa a 4 e il centrocampo a 3 e virare su un 3-5-2 con Calanhoglu alle spalle di due punte vere e proprie come Andre Silva e Kalinic (il primo obiettivo per completare l’attacco). Suso potrebbe davvero partire nelle prossime settimane e l’ipotesi Roma potrebbe essere molto interessante visto che lo spagnolo sarebbe perfetto per Di Francesco e un degno sostituto di Salah. La trattativa potrebbe decollare molto presto, per la gioia soprattutto del Milan che ha bisogno di una cessione di livello per rientrare un po’ di tutti i soldi spesi.

Ibra all’Atletico a gennaio

Potrebbe essere Madrid la nuova casa di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese è finito nel mirino dell’Atletico e di Diego Simeone che cerca gente di personalità che possa permettergli di tenere il passo di Barcellona e Real Madrid e magari dare l’assalto all’agognata Champions League. Nei giorni scorsi il numero uno del club Colchoneros Cerezo ha ammesso la volontà di fare due chiacchiere con Raiola e la sensazione è che l’ex bomber di Inter, Milan e PSG possa essere il rinforzo giusto per gennaio, quando gli spagnoli potranno tornare a fare mercato.

La nostra opinione: Il matrimonio fra Diego Simeone e Zlatan Ibrahimovic potrebbe davvero essere vincente e redditizio. Lo svedese a 36 anni e nonostante lo stop lunghissimo per la frattura del ginocchio è convinto di poter tornare più forte di prima… Musica per le orecchie del Cholo che cerca giocatori ultramotivati e di personalità per il suo Atletico. Con Griezmann le possibilità di sposarsi tecnicamente alla perfezione e comporre un tandem potenzialmente devastante ci sono tutte e anche il 4-4-2 compatto e solido dei Colchoneros sembrano cuciti su misura per esaltare le qualità e la sete di rivincita di Zlatan. Il matrimonio potrebbe davvero diventare realtà nei prossimi mesi…