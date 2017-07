Edicola: Juventus attenta, il Barcellona punta Paulo Dybala

Juventus, occhio a Dybala

L’addio di Neymar al Barcellona pare sempre più probabile e con quella disponibilità economica in cassa Paulo Dybala può diventare un obiettivo concreto dei Blaugrana. La notizia è lanciata sia da Tuttosport che dalla Gazzetta, che sfruttano anche la sfida di International Champions Cup proprio tra le due dirette interessate per lanciare “l’allarme”.

La nostra opinione: la Juventus può fare a meno praticamente di tutti, ma non di Paulo Dybala. Dovesse perdere la sua stella sarebbe una mezza tragedia perché giocatori così non si sostituiscono. Specie a ridosso di agosto. Resta comunque una suggestione per ora più che qualcosa di concreto, ma la sensazione è che le due big spagnole qualcosa proveranno. E le stelle a cui sono interessate sono proprio Dybala o Mbappè.

Milan, tra Belotti e Kalinic

La Gazzetta dello Sport racconta che ormai le scelte in casa Milan per la futura punta sono due: o Belotti o Kalinic. Aubameyang è stato tolto dal mercato informa il Borussia Dortmund, e quindi la strategia rossonera passa al mercato interno dove Belotti resta la prima scelta – ma il Milan non vuole versare altri 60 milioni – e dove l’attaccante della Viola appare il profilo più concreto. Fiorentina disposta ad accettare nell’affare una parte di contropartite tecniche come Niang e Paletta.

La nostra opinione: entrambi sanno come fare gol. In ogni caso saranno una buona scelta per il Milan. Certo, Belotti – anche per fede personale, aspetto da non sottovalutare (ricordate Filippo Inzaghi?) – sarebbe probabilmente la scelta migliore. Ma anche la più cara e di conseguenza, al momento, la più difficile.

Roma, è fatta per Kolarov e ora assalto a Mahrez

E dalle suggestioni agli affari conclusi. Aleksandar Kolarov è un nuovo giocatore della Roma. Il serbo ha lasciato Houston – dov’era in ritiro col City – per volare a Boston, dove c’è la Roma. Un affare da 5 milioni più 1,5 di eventuale bonus al Manchester City e 3 anni di contratto all’ex terzino con un passato anche nella Lazio. A seguito di questo affare Monchi dovrebbe chiudere anche con Leicester per Mahrez: già trovato l’accordo col giocatore, c’è da lavorare sull’intesa tra i club: per le Foxes 25 milioni sono ancora troppo pochi.

La nostra opinione: bel colpo Kolarov, che nonostante i 32 anni è ancora una giocatore con qualcosa da dire. Piedi educati, cross precisi, situazione da palla inattiva sempre pericolosissime con lui in campo. Arrivato a poco, può essere davvero un buon affare per la Roma. Così come Mahrez. Se Monchi riesce a chiudere sotto i 30 milioni, l’algerino è un buon colpo. Sopra quella cifra inizia ad essere un investimento importante e considerando quanto fatto nell’ultima stagione – praticamente nulla – dopo l’exploit assurdo di quella precedente, resterebbe qualche punto di domanda di troppo per una cifra così alta.