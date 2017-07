Edicola: Juventus attenta, il Barcellona vuole Bonucci. Inter: 60 milioni per Nainggolan o Vidal

Il Barcellona irrompe su Bonucci

Clamorosa indiscrezione del Tutto Sport che sottolinea come il vero ostacolo per la permanenza di Leonardo Bonucci in bianconero potrebbe arrivare, non dalle offerte provenienti dalla Premier League, bensì da una proposta del Barcellona. Il difensore piace tanto al neoallenatore Valverde e, vista anche la dififcoltà ad arrivare a Verratti, potrebbe decidere di investire i soldi destinati al centrocampista abruzzese sul 30enne centrale di Viterbo.

La nostra opinione. Se fosse vero questo pressing del Barça su Bonucci, dire no a una proposta così importante a 30 anni suonati sarebbe veramente molto dura. Per uno che con la Juve a livello nazionale ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, imponendosi alla grandissima un’esperienza al fianco di Messi, Suarez, Neymar e Iniesta rappresenterebbe la migliore occasione per far parte di un dream team e dare l’assalto a quella Champions League sfuggita due volte negli ultimi tre anni. Nel Barcellona, Bonucci si troverebbe alla perfezione per le sue qualità tecniche e la naturale propensione al palleggio mentre con la sua grinta e la sua personalità potrebbe garantire quelle garanzie che i vari Umtiti, Mascherano, Mathieu in questi anni non hanno mai garantito. E’ dall’addio di Puyol che il Barça non ha un centrale di livello europeo oltre a Gerard Piqué, Bonucci colmerebbe questo gap. Riteniamo però che i blaugrana prima di valutare qualunque piano B faranno tutto il possibile per arrivare a Verratti, vista anche l’assoluta volontà del nazionale azzurro di lasciare il PSG… Se davvero i transalpini non molleranno la presa per Verratti allora potrebbero dare l’assalto a Bonucci. E a quel punto, pur alla luce del legame esistente con la Juventus e i suoi tifosi, respingere una chiamata che capita una volta nella vita sarebbe molto complicato.

Inter: 60 milioni per Nainggolan, Vidal o Naby Keita

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter ha deciso di investire 60 milioni di euro per regalare a Spalletti un centrocampista top, uno che possa essere dare fisicità, gol, energia e carisma al reparto. In cima alla lista di Sabatini e Spalletti ci sono Vidal e il solito Nainggolan, l’alternativa sarebbe rappresentata dal 22enne guinenano Naby Keita del Lipsia, su cui c’è il Liverpool e che il club tedesco valuta non meno di 65 milioni.

La nostra opinione. L’Inter prenderà un centrocampista di primissimo livello, vista la propensione alla cessione e il legame con Spalletti e Sabatini tutto lascia pensare che alla fine lo sforzo economico sarà fatto per Nainggolan che non ha ancora rinnovato con la Roma un accordo in scadenza nel 2020 e a 29 anni potrebbe davvero decidere di fare un’altra esperienza per provare a vincere quello che a Roma non è riuscito a vincere. Vidal, nonostante l’arrivo di Tolisso e un contratto in scadenza nel 2019, ci sembra il profilo più difficile da provare a prendere perché il Bayern non ha minimamente bisogno di cedere i propri gioielli e perché l’Inter non gioca la Champions. Keita sarebbe l’acquisto di maggiore prospettiva ma il Lipsia chiede una cifra folle per un centrocampista di corsa e sostanza che è però alto solo 172 centimetri ed è tutto da valutare in un campionato tattico come quello italiano.

Il Monaco rassegnato a perdere Mbappé, futuro al Real Madrid?

“Non sempre è possibile trattenere i migliori giocatori” secondo Diario As questa dichiarazione di Jardim raprresenterebbe un chiaro segnale dell’impossibilità di convincere Mbappé a restare al Monaco ed impedirgli di spiccare il volo verso Madrid, sponda Real. Il golden boy parigino ha rimosso dalla biografia del proprio account di Twitter il dettaglio di essere un giocatore del Monaco: un segnale evidente della volontà di partire ed andare alla corte di Zidane e CR7.

La nostra opinione. Nonostante il monaco abbia già ceduto Bernardo Silva per oltre 90 milioni di euro al Manchester City si era capito che Mbappé non sarebbe rimasto un altro anno in Ligue 1. Il richiamo del Real è troppo forte ed è impossibile dire no a certe offerte e certe occasioni, specie a 19 anni. Mbappé andrà a coprire il vuoto di Morata, destinato allo United, e si contenderà con Benzema il ruolo di centravanti nel tridente con Ronaldo e Bale o Isco. Una scelta rischiosa nell’anno del mondiale ma con le qualità da predestinato mostrate quest’anno, Mbappé ha tutte le carte in regola per scalare le gerarchie e mostrare di essere il vero nuovo crack del calcio mondiale.