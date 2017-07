Edicola: l'Inter per la difesa spunta Christensen. La Roma sogna Thauvin e stringe per Defrel

Inter, per la difesa spunta Christensen

Skriniar non sarà l’unico colpo in difesa che Sabatini ed Ausilio metteranno a segno in questo mercato. Spalletti vuole un altro centrale e il profilo è ancora quello di acquistare un giovane dalle prospettive di crescita importanti. Visto che per Davinson Sanchez l’Ajax chiede non meno di 40 milioni, secondo il Corriere dello Sport l’Inter avrebbe messo gli occhi sul danese Andreas Christensen, 21enne difensore del Chelsea e della nazionale danese esploso quest’anno nelle fila del Borussia Moenchengladbach. I Blues però non accetteranno inferiori ai 25 milioni di euro per liberarlo…

La nostra opinione. Sabatini è conosciuto per essere uno straordinario talent scout e anche Suning sin dall’anno scorso ha sposato l’idea di investire risorse per acquistare giocatori giovani, in grado di crescere e restare tanti anni sulla cresta dell’onda: però all’Inter non si vince ormai da 7 anni e servono come il pane anche giocatori fatti e finiti specie in difesa dove già in passata si è rischiato troppo non prendendo elemento di caratura internazionali. Se l’obiettivo è competere per le prime due-tre posizioni servirebbe un centrale già di livello europeo e non un altro profilo identico a quello di Skriniar. Servirebbe Manolas non Christensen che sarà anche interessante ma non ha certo convinto Conte ad evitare di spendere quasi 40 milioni di euro per Rudiger.

Roma, Thauvin nel mirino ma Garcia non molla

Dopo tante cessioni la Roma è pronta ad acquistare. Oltre a Defrel secondo la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Monchi è il gioiellino del Marsiglia Florian Thauvin, considerato da Monchi il perfetto erede di Salah. Rudi Garcia lo considera imprescindibile e i francesi sparano alto (non meno di 30 milioni) ma la Roma non si vuol spingere oltre quota 22-23 milioni.

La nostra opinione Dopo il grande repulisti che ha fatto ribollire il tifo giallorosso, Monchi deve necessariamente comprare qualche elemento di livello per l’attacco. Defrel sarebbe il vice Dzeko ideale ma occorre un sostituto di Salah in grado di garantire gol ed assist. Thauvin sarebbe un profilo interessante anche se a livello di pericolosità offensiva i numeri non sono neanche lontanamente comparabili (45 gol in 206 partite in carriera contro i 77 di Salah in 254 presenze, 41 solo negli ultimi due anni e mezza di carriera disputati in Italia). Difficile che possa essere da solo l’erede giusto dell’egiziano, a questo punto meglio puntare su Berardi che conosce la Serie A e i movimenti che vuole Di Francesco.

Messi-Barça, il rinnovo è realtà

Il Mundo Deportivo dedica la copertina a Leo Messi che ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Barcellona. Contratto triennale di 3 anni con opzione per il giovane di prolungare ulteriormente fino al 2021. Il club catalano lo annuncerà a breve, la Pulce dovrebbe guadagnare 30 milioni netti a stagione.

La nostra opinione Messi chiuderà la sua carriera al Barcellona, così doveva essere e così sarà. I blaugrana non hanno mai realmente pensato di poter troncare il proprio rapporto con il fenomeno argentino nonostante i rumors di offerte clamorose dalla Premier League. Messi continuerà ad essere il simbolo del club catalano ed ora la sfida sarà quello rompere l’egemonia del Real Madrid e di CR7 in Spagna e in Europa.