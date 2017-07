Edicola: L'Inter pronta a soffiare N'Zonzi alla Juventus, anche il Chelsea su Danilo

L’Inter pronta a soffiare N’Zonzi alla Juve: paga la clausola al Siviglia?

Il campionato inizierà solamente fra sei settimane ma sul mercato la Juve-Inter rischia già di incendiarsi. Secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri sarebbero pronti a soffiare il centrocampista N’Zonzi del Siviglia pagando la clausola di 40 milioni di euro se Joao Mario partirà in direzione PSG.

La nostra opinione. N’Zonzi è un nome accostato da settimane alla Juventus che pare aver raggiunto da tempo un principio d’accordo con il giocatore e il suo entourage di agenti. I bianconeri però, a differenza di quanto accaduto con Pjanic e Higuain lo scorso anno, non sembrano minimamente intenzionato a pagare la clausola da 40 milioni di euro che il Siviglia vuole per il proprio centrocampista più rappresentativo. La situazione è in stallo da tempo e non è un caso che i bianconeri siano tornati prepotentemente su Matuidi mollando un po’ la pista N’Zonzi. Da qui nasce l’idea dell’Inter che cerca un elemento di grande fisicità per irrobustire la mediana ed esperienza al fianco di Gagliardini e Borja Valero. N’Zonzi è certamente un profilo diverso rispetto a quello di Nainggolan e Vidal, giocatore più appariscenti e propensi a trovare la via del gol ma è un calciatore di 30 anni che potrebbe permettere a Spalletti di far giocare Borja Valero nel suo ruolo più classico di trequartista senza impostarlo regista basso. Per un centrocampo a due o a tre N’Zonzi sarebbe un giocatore che garantirebbe diverse opzioni a Spalletti, se poi fosse vera la notizia dell’interesse del PSG su Joao Mario allora le possibilità di arrivare a Di Maria potrebbe decisamente salire… E un eventuale sbarco del Fideo in nerazzurro innalzerebbe nettamente il tasso tecnico dell’attacco nerazzurro, mettendo automaticamente l’Inter dietro alla Juventus e al Napoli.

Bernardeschi non prolunga con la Fiorentina: sarà Juventus

Rimanendo in chiave Juventus oggi è un giorno chiave per capire il destino di Federico Bernardeschi. Per la Gazzetta dello Sport, l’esterno di Carrara oggi in un vertice con i dirigenti viola esprimerà la sua volontà di non rinnovare il contratto in essere con la Fiorentina. A quel punto inizierà la trattativa vera e propria fra Marotta e Corvino, i viola però non hanno intenzione di fare sconti e non sono intenzionati ad accettare meno di 40 milioni per il loro gioiello.

La nostra opinione. Nonostante la rivalità feroce fra le tifoserie, l’affare Bernardeschi-Juventus si farà magari non questa settimana ma entro questo mese. I toscani stanno smobilitando e si sono rassegnati all’idea di veder partire il proprio numero 10 che per i bianconeri è l’uomo ideale per ricoprire il ruolo di esterno destro nel 4-2-3-1. Per la Signora, Bernardeschi è un progetto avanzato di campione, un potenziale crack come Dybala, uno che ha tutte le carte in regola per essere uno dei trascinatori della Juventus per tanti a venire. Per questo la pista Douglas Costa è stata abbandonata senza troppi indugi e il 22enne toscano è diventato la priorità numero uno per Marotta e Paratici… Sarà lui il grande colpo del mercato della squadra campione d’Italia.

Conte si inserisce per Danilo, Dani Ceballos sarà Real-Barca

In Spagna oggi è il Dani Ceballos-day. Il Real Madrid discuterà oggi con il Betis Siviglia il suo riscatto e potrebbe riscattarlo per una cifra superiore rispetto a quella di 15 milioni. Sport e il Mundo Deportivo sono però convinti che alla fine il giocatore giocherà nel Barcellona: i blaugrana sono pronti a garantirgli una maglia da titolare da subito, una certezza che i blancos non possono garantire. Secondo Marca invece Danilo, terzino ricercatissimo dalla Juventus, potrebbe finire al Chelsea. Conte si sarebbe inserito e vorrebbe soffiarlo alla Juventus.

La nostra opinione. Viste le difficoltà ad arrivare a Verratti e la scarsa voglia di fare aste con il Paris Saint Germain è davvero possibile che il Barcellona decida di intromettersi prepotentemente nella corsa per Ceballos, miglior giocatore dell’Europeo Under 21, e strapparlo al Real Madrid. Il giovanissimo centrocampista del Betis ha indubbiamente la cifra tecnica per inserirsi alla perfezione nel centrocampo del Barça e giocare al fianco di Iniesta e Busquets. Il suo arrivo sarebbe un colpo interessante per i blaugrana, che ha bisogno di freschezza e nuovo linfa in mediana. Su Danilo, l’inserimento del Chelsea rischia di essere una brutta notizia per la Juventus che sperava di strappare il giocatore per una cifra non superiore ai 20 milioni di euro… Viste le difficoltà per arrivare ad Alex Sandro, Conte potrebbe essersi convinto che sia più utile un terzino di fascia destro che possa far rifiatare Moses. Il brasiliano ex Porto potrebbe essere l’ideale con buona pace della Juve che non parteciperà ad aste.