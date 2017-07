Edicola: l'Inter vuole fregare Nemanja Matic al Chelsea di Conte, Mbappé più vicino al PSG

Inter, il top player a centrocampo può essere Matic

Secondo il Corriere dello Sport l’Inter nelle ultime ore più che su Nainggolan starebbe concentrando i propri sforzi per aggiudicarsi il roccioso centrocampista del Chelsea, Nemanja Matic. Il serbo sembrava essere prossimo a una cessione allo United ma dopo lo sgarro che i Red Devils hanno fatto ai Blues con Lukaku, Abramovich non vuole può cedere giocatori alla squadra di José Mourinho. I Blues chiedono 40 milioni per il cartellino, le alternative sono N’Zonzi e il viola Vecino.

La nostra opinione. Escluso il colpo Rudiger il mercato del Chelsea finora è stato molto di basso profilo e ci meraviglieremmo molto se il club londinese decidesse di cedere uno dei centrocampisti che Conte ha impiegato di più nella passata stagione (40 presenze ed oltre 3100’ in campo) ed ha garantito all’ex ct della Nazionale il rendimento più alto insieme a N’Golo Kante. In Inghilterra tanti pensano che l’imminente arrivo di Bakayoko dal Monaco sia il lasciapassare ad una cessione automatica del roccioso mediano serbo ma su Bakayoko nelle ultime ore è forte anche l’interesse del City, dunque non è affatto detto che i Blues abbiano così tanta voglia di privarsi del loro centrocampista centrale. Di certo Matic (che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019, ndr) avrebbe la fisicità che richiede Spalletti e sarebbe il pilastro ideale per costruire una diga di centrocampo con Gagliardini in un 4-2-3-1. Il serbo però non ha né il feeling col gol, né l’abilità di inserimento di Nainggolan e Vidal: i due big più corteggiati ed inseguiti dall’Inter… Staremo a vedere ma quella di Matic ci sembra una pista difficile da seguire.

Juve: non solo Douglas Costa, vicini Szczesny e Bernardeschi

Se Douglas Costa potrebbe già fra oggi e domani sbarcare a Torino e diventare il primo rinforzo della nuova Juventus di Allegri, il mercato della signora è lungi dall’essere terminato. Sia Tutto Sport che il Corriere dello Sport sottolineano i passi in avanti che Marotta e Paratici hanno fatto per Szczesny e Bernardeschi. Il primo, che non è partito con l’Arsenal per la tournée in Asia e Oceania, sarà il vice Buffon e l’erede di Gigi dalla prossima stagione mentre con Bernardeschi da giorni è stato raggiunto un accordo di massima… L’affare si farà e Allegri avrà due nuove esterni offensivi per il suo 4-2-3-1.

La nostra opinione. Il mercato della Juventus sta finalmente prendendo forma, l’idea di Allegri e della dirigenza bianconera per provare a giocare la terza finale di Champions in quattro anni è quella di ripartire dal 4-2-3-1 e di alzare il livello qualitativo dell’attacco con l’imprevidibilità, i dribbling, i gol e la capacità di generare superiorità numerica di due esterni come Costa e Bernardeschi. Come terzino, svanita la pista Danilo e blindato Alex Sandro, tutto lascia pensare che il sostituto di Dani Alves possa essere De Sciglio mentre per fare il vero salto di qualità serve un mediano fisico e che possa far rifiatare Khedira e giocarsi al fianco con la stessa efficacia. Matuidi sembra il nome più gettonato ma se davvero ci fosse una chance di prenderlo, l’innesto ideale sarebbe il serbo Matic: piedi buoni e fisicità strabordante che garantirebbe una diga solida al poker di stelle offensive… In uscita l’arrivo di Costa e Bernardeschi e il ritorno di Pjaca aprono la strada alla cessione di Cuadrado, che potrebbe andare all’estero e garantire ai bianconeri un tesoretto di almeno 25-28 milioni.

PSG, all in per Mbappé

Secondo l’Equipe il grande colpo di mercato del PSG in questa sessione estiva sarà Kylian Mbappé. Nonostante le resistenze del Monaco, il club paragino non vuole farsi sfuggire la chance di mettere le mani sul giovane attaccante francese più promettente e talentuoso della Ligue 1 e soprattutto toglierlo alla concorrenza di Real Madrid e delle big inglesi. Emery stravede per Mbappé e sogna già di vederlo in coppia a Cavani ed Al Khelaifi è pronto a mettere sul piatto i 130 milioni che il Monaco vuole per il suo golden boy.

La nostra opinione. Per provare a vincere anche in Europa, riprendersi il trono di campione di Francia e soprattutto far capire a Verratti e agli altri big che il club non ha nulla da invidiare a Barcellona, Real Madrid e alle superpotenze del calcio inglese, il PSG ha bisogno di calciatori di livello assoluto e Mbappé è certamente il nuovo grande crack del calcio europeo. Parigino e dotato di un bagaglio tecnico formidabile per un 18enne, Mbappé con Cavani costituirebbe un tandem d’attacco fra i meglio assortiti del panorama europeo e si garantirebbe uno splendido futuro. Il club della capitale ha tutte le armi per far crollare il muro di resistenze del Monaco e far diventare Mbappé il giocatore più pagato al mondo.