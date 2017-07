Edicola: la Juventus sceglie Emre Can e leva Dybala dal mercato

La Juventus ha scelto: a centrocampo Emre Can

La Juventus sembra essersi convinta: il nome su cui puntare è Emre Can, centrocampista tedesco tuttofare del Liverpool di Klopp. In settimana, secondo le pagine di Tuttosport, dovrebbe partire l’offensiva di Marotta e Paratici che forti del sì del giocatore proveranno a strappare ai Reds il 23enne mediano.

La nostra opinione: L’affare è molto più complicato di quanto sembri e di quanto scrivano i colleghi di Tuttosport. Per due semplici ragioni. 1. Can è un titolare del Liverpool; e Klopp non se ne vuole privare. 2. Compare in Inghilterra costa tanto. Anzi, tantissimo. E’ un mercato super-drogato dai soldi dei diritti televisivi esteri della ricchissima Premier League. E’ un posto dove un terzino come Kyle Walker costa 51 milioni di euro; o dove un difensore al pubblico italiano relativamente sconosciuto come Michael Keane passa dal Burnely all’Everton per 30 milioni di euro. Cosa significa questo? Che Emre Can costerà tanto, ben più dei 30/35 milioni - bonus compresi! – che ipotizzano su Tuttosport. Affare non semplice, anche se dal punto di vista tattico probabilmente è il profilo che più servirebbe ad Allegri tra i tanti nomi fatti.

Inter, occhi su Karamoh

Sulle pagine del Corriere dello Sport sbuca un nuovo nome per i nerazzurri: Yann Karamoh, classe 1998 esterno offensivo del Caen che era stato sondato anche dalla Fiorentina. E’ una notizia che i colleghi del Corriere ribatto direttamente dall’Equipe, con l’Inter che sembra aver già raggiunto l’accordo col giocatore in scadenza il prossimo anno. L’offerta nerazzurra al Caen è di 5 milioni, il club francese ne vorrebbe esattamente il doppio. C’è margine per lavorare e chiudere.

La nostra opinione: “Chiiiiii? Avessi detto Di Maria no”, avrebbe esclamato un mito del calciomercato come Maurizio Mosca. Battute a parte quello di Karamoh può essere un profilo interessante per l’Inter vista l’età del giocatore e il prezzo a cui viene via, ma di certo non il tipo di colpo che ti fa spostare gli equilibri come ad esempio, appunto, quel Di Maria di cui si era chiacchierato. Ma il discorso sul mercato dell’Inter alla fine è sempre lo stesso: finché non si sblocca il mercato in uscita (Perisic) i profili restano queste giovani alternative low cost.

Allegri leva Dybala dal mercato

Giusto ieri si scriveva di come di come il passaggio di Neymar possa scatenare un effetto valanga su tutta l’Europa, ma già oggi, dalle pagine della Gazzetta, Massimiliano Allegri tranquillizza il tifo bianconero con una dichiarazione arrivata a margine proprio della sfida al Barcellona: “Paulo è un nostro giocatore e resterà tale”.

La nostra opinione: Ribadiamo quanto scritto ieri: la Juventus non può prescindere da Dybala. Senza se e senza ma. Detto questo, con 222 milioni in mano della clausola rescissoria di Neymar e l’appeal che tutti conoscete, il Barcellona potrebbe essere un club molto, ma molto pericoloso. Ma sono conti che si potranno fare solo se davvero il brasiliano accetterà l’offerta del PSG (che si mormora di un quinquennale da 35/40 milioni di euro netti a stagione!)