Edicola: la Roma pensa a Cuadrado se salta Mahrez, Barcellona sarà Griezmann il sostituto di Neymar?

Roma, idea Cuadrado se salta Mahrez

Roma-Juventus questa sera si sfideranno a Foxborough nella partita che chiuderà l’International Champions Cup e la tournée negli States delle rispettive squadre. Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere l’occasione per intavolare una trattativa quella che porterebbe Cuadrado in giallorosso. Il preferito di Monchi continua ad essere Mahrez ma se i bianconeri decidessero di mollare il colombiano il club capitolino sarebbe pronto a sfruttare l’occasione.

La nostra opinione: Alla Roma per sostituire Salah e rendere più pericoloso il tridente offensivo ha necessità di un esterno d’attacco che possa garantire anche un buon numero di reti. Cuadrado, che alla Juve dopo l’arrivo di Bernardeschi e Douglas Costa ha visto diminuire drasticamente il proprio minutaggio, non ha mai avuto il gol nel sangue ma conosce molto bene il campionato italiano e potrebbe sposarsi benissimo con Dzeko che predilige avere al fianco, un giocatore che possa saltare l’uomo e mettere cross interessanti dal fondo. Strappare Cuadrado alla Juventus inoltre sarebbe un grande segnale per la piazza romana che non ha ancora digerito il furto di Pjanic di 12 mesi fa e teme ancora che Manolas o altri big possano andare alla corte di Allegri… L’affare insomma è complicato ma certamente suggetivo.

Aurier e 30 milioni: il PSG rilancia forte per Joao Mario

Il PSG non è concentrato solamente su Neymar in chiave mercato ma continua a seguire da vicino anche il portoghese dell’Inter, Joao Mario. Secondo Tutto Sport, che riporta fonti di Sky, il club transalpino sarebbe pronto ad alzare la posta offrendo 30 milioni cash e il terzino destro Serge Aurier, in uscita dopo l’arrivo di Dani Alves.

La nostra opinione: Con l’arrivo di Dalbert dato per imminente non crediamo che l’Inter abbia tutta questa necessità e voglia di puntare su un terzino destro talentuoso ma anche assai bizzoso come Aurier. Joao Mario in queste prime settimane con Spalletti si sta ritagliando un ruolo importante e il tecnico toscano sta lavorando per farlo diventare quel trequartista anarchico e pericoloso in zona gol che era Nainggolan nella sua esperienza romana. D’altro canto però se davvero Spalletti pretende che la società non ceda Perisic potrebbe acconsentire alla partenza di un altro big della mediana e a questo punto un affare che per il momento appare improbabile potrebbe diventare reale…

Barcellona: se Neymar parte, si punta forte su Griezmann

Il Clasico a Miami contro il Real Madrid è stata quasi certamente l’ultima partita di Neymar con la maglia bluagrana del Barça. Prossima settimana O’Ney diventerà un giocatore del PSG per la gioia del Qatar Sports Investment che metterà oltre 300 milioni sul piatto per ingaggiare il fenomeno brasiliano che sarà anche il testimoniale del Mondiale 2022. I blaugrana, infastiditi da questa operazione, non resteranno a lungo con le mani in mano e secondo Marca pagheranno all’Atletico Madrid la clausola di 100 milioni di euro per Griezmann.

La nostra opinione: Neymar diventerà il giocatore più pagato del mondo, il trasferimento più colossale della storia del calcio andrà a buon fine con buona pace dei fautori del Financial Fair Play e della Uefa. Il Barcellona, abituato a dragare il mercato e non a vedere partire le proprie stelle, può fare ben poco davanti allo strapotere degli emiri arabi e non può far altro che incassare la montagna di denaro del PSG e reinvestirla sul mercato. Se una parte di questi soldi venissero investiti per Griezmann, la cessione di Neymar sarebbe certamente meno amara. Il francese, seppur con caratteristiche diverse, ha il talento e la personalità per non far rimpiangere O’Ney e costruire un tridente da favola con Messi e Suarez. Se poi Bartomeu riuscisse a consegnare a Valverde anche Coutinho e una grande mezzala allora il Barça potrebbe addirittura uscire rinforzato da questa incredibile campagna acquisti.