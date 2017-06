Edicola: Milan-Donnarumma alla resa dei conti e i rossoneri alzano l'offerta per Belotti

Milan: il giorno della verità di Donnarumma. Resta o rompe?

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi si saprà tutto riguardo al futuro di Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola è atteso a Casa Milan per incontrare Mirabelli e Fassone che proporranno un pluriennale con sostanzioso aumento di ingaggio (si parla di 4,5 milioni di €) e una maxi clausola per scongiurare la partenza. Raiola però secondo il quotidiano milanese sarebbe pronto a rompere… Staremo a vedere. Nel frattempo il Milan continua a non mollare la presa su Belotti, che oggi convolerà a nozze a Palermo. Alzata la proposta al Torino a circa 90 milioni con le contropartite tecniche.

La nostra opinione. Con Raiola mai dare nulla per scontato però se la volontà del giocatore vale ancora qualcosa allora riteniamo che, volente o nolente, Donnarumma continuerà ad essere un pilastro del Milan anche l’anno prossimo e nelle stagioni successive. Alla fine, come vi abbiamo spiegato abbondantemente in questo pezzo, il nocciolo della questione sta tutto sulla clausola e sull’eventuale percentuale da una futura rivendita che Raiola vuole garantirsi nel caso in cui il progetto rossonero naufraghi e Donnarumma cambi squadra… La curva e la tifoseria ha chiesto di non scendere a patti coi mercanti e a Donnarumma di esporsi in prima persona per dimostrare il suo reale attaccamento alla maglia. Staremo a vedere, di certo se Donnarumma lasciasse il Milan sarebbe un brutto colpo per i rossoneri ma anche per la reputazione di questo giovane predestinato…

Napoli, asse con l’Udinese: chiesti Meret e Widmer

Secondo il Tutto Sport i primi colpi del Napoli di De Laurentiis potrebbero due giovani talenti dell’Udinese. Giuntoli starebbe lavorando all’arrivo dello svizzero Widmer e del promettente portierino Alex Meret. I friulani tra i pali punteranno su Scuffet e Bizzarri, molto dipenderà dalla valutazione che faranno del cartellino dei due giocatori… Si chiude a 30 milioni?

La nostra opinione. Il Napoli per essere un’antagonista credibile alla Juventus per lo scudetto e fare una Champions di livello hanno bisogno di alternative all’altezza. Widmer, che già lo scorso anno era stato a più riprese accostato al club partenopeo, sarebbe un ricambio ottimo di Hysaj sulla fascia destra: capace di garantire più spinta in determinate partite rispetto all’albanese. Meret invece sarebbe un investimento più sul lungo termine: il degno erede di Reina a partire dalla stagione 2018-2019… I rapporti di mercato fra Udinese e Napoli negli ultimi tempi sono stati buonissimi (da Duvan Zapata a Zielinski) e tutto lascia presagire che anche questo affare possa decollare in tempi brevi.

Il Barça vuole Dembelé, il Real preme per Mbappé: che sfida sui giovani gioielli della Francia

Le impressionanti giocate di Ousmane Dembelé e Kylian Mbappé nell’amichevole contro l’Inghilterra hanno fatto drizzare le antenne a tutti i top club europei in particolare in Spagna dove Barcellona e Real Madrid secondo As e Mundo Deportivo sono pronte a tesserare i due giocatori. Secondo il quotidiano catalano, il Barça incontrerà presto Raiola per parlare di Dembelè e trovare un accordo mentre il Real Madrid continua a sperare di convincere il Monaco a cedere Mbappé che però non si sbilancia: “Ho un contratto con il Monaco e non sono libero di poter firmare con qualche altro club… Datemi tempo”.

La nostra opinione: L’impressione al momento è che sia più probabile che Dembelé possa andare al Barcellona rispetto al fatto che Mbappé possa lasciare il Monaco già quest’anno. Il club del Principato, infatti, in questa sessione di mercato ha già ceduto diverse pedine importanti (Bernardo Silva è già andato al City mentre a breve anche Bakayoko, Lemar e Mendy sono destinati a seguirlo) e resisterà a qualunque proposta indecente per il suo asso, cedendolo dopo il mondiale. Dembelé invece è assai complicato resti ancora in un Borussia che, dopo l’addio di Tuchel, appare voglia monetizzare e ripartire da nuove stelle. Molto dipenderà dalla scelta del giocatore di cambiare o no agente: Raiola, infatti, appare molto vicino ad acquisire la procura del talento giallonero. Se ciò dovesse accadere l’affare naufragherebbe all’istante visti i pessimi rapporti fra il procuratore italo-olandese e il club blaugrana. A prescindere da questo Dembelé sarebbe un’ottima aggiunta al tridente offensivo già atomico composto da Messi, Neymar e Suarez.