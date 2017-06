Edicola: Milan-Donnarumma, Fassone fiducioso; la Roma perde anche Manolas e Paredes

Milan-Donnarumma, segnali di disgelo

La Gazzetta dello Sport costruisce un pezzo attorno a una significativa dichiarazione di Marco Fassone: “Stiamo lavorando per arrivare, al 3 luglio con qualche certezza in più”. L’argomento, ovviamente, è il futuro di Gigio Donnarumma: per la data del ritiro rossonero l’ad del Milan vuole risolvere la questione. Gli indizi portano al “lieto fine”: il Milan avrebbe infatti smesso di cercare un portiere alternativo.

La nostra opinione: Si procede a fari spenti, stavolta senza clamore mediatico, verso il grande compromesso tra Raiola e la dirigenza rossonera. Rinnovo in vista dunque per il baby prodigio classe 1999 e di certo sarebbe la soluzione migliore per tutti, soprattutto per lui. Si va verso la soluzione ventilata dal nostro Beccantini “a tarallucci e Mino”?

Spinazzola cavallo di ritorno subito

Secondo Tuttosport la Juventus vorrebbe riportare immediatamente a casa l’esterno sinistro dell’Atalamta e della Nazionale Leonardo Spinazzola, anche (e soprattutto) alla luce dell’intenso pressing del Chelsea di Antonio Conte per Alex Sandro (si parla di una maxi offerta da 70 milioni con 7 milioni di stipendio per il brasiliano).

La nostra opinione: Comprensibile il tentativo bianconero di tutelarsi in vista della partenza di Alex Sandro a fronte di proposte indecenti d’Oltremanica. Spinazzola ha dimostrato di essere pronto per spiccare il volo; d’altro canto per Gasperini sarebbe una perdita dolorosissima che si aggiungerebbe ad altre cessioni sanguinose.

Roma, via tutti (o quasi)

Dopo Salah, la Roma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport avrebbe ceduto sia Manolas che Paredes allo Zenit San Pietroburgo per la cifra di 45 milioni. Piovono soldi per i forzieri giallorossi e con i 100 milioni incassati dalle cessioni il bilancio può considerarsi a posto. La Roma però ha perso almeno tre titolari, in attesa di capire la sorte degli altri.

La nostra opinione: Roma scatenata in uscita con una vera e propria operazione smantellamento. Ora Monchi potrà scatenarsi con i colpi in entrata: lasciamolo lavorare, è un fuoriclasse del settore, ma con questi pesantissimi colpi in uscita è molto difficile che vedremo la Roma lottare per lo scudetto l’anno prossimo. Il lavoro è improntato in prospettiva.