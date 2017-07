Edicola: Milan e se il bomber fosse Ibrahimovic... il Napoli irrompe nella corsa per Keita Balde

Milan e se il bomber fosse Ibrahimovic?

Con una dichiarazione sibillina il presidente dei Los Angeles Galaxy ieri sera ha chiuso definitivamente le porte a uno sbarco di Ibrahimovic in MLS: “Ama il nostro club e la città ma vuole restare in Europa”. Viste le difficoltà ad arrivare ai vari Diego Costa, Aubameyang e Belotti secondo il Tutto Sport i rossoneri starebbero seriamente pensando di avanzare una proposta a Ibrahimovic e farlo diventare il centravanti del Milan.

La nostra opinione. Nel calciomercato tutto è possibile però sarebbe paradossale se Raiola e la nuova dirigenza rossonera dopo la snervante trattativa per Donnarumma si sedessero al tavolo per provare a completare un altro affare… Stante anche lo status di svincolato di Zlatan, causa infortunio al ginocchio che lo terrà ai box fino a dicembre, riteniamo che il Milan consideri Ibrahimovic un’idea last minute e non un reale obiettivo. Detto ciò anche se coi dubbi per l’infortunio e per l’età, il ritorno di Ibra in rossonero garantirebbe ancor più entusiasmo a una piazza già in visibilio. Lo svedese ha sempre dichiarato di avere Milano nel cuore e per caratteristiche e capacità di segnare, lo svedese sarebbe davvero il profilo ideale. Resta però quell’incognita legata ai tempi di recupero. Il Milan ha bisogno di certezze davanti, di un centravanti che garantisca un buon numero di gol da subito. Un profilo alla Kalinic o Diego Costa per intenderci… Poi magari Ibra potrà essere utile ma da gennaio in avanti… Non prima.

Anche il Napoli irrompe nella corsa per Keita Balde: offerti 22 milioni alla Lazio

E’ clamorosa l’indiscrezione del Corriere dello Sport che svela come nella corsa a Keita Balde si sia inserito prepotentemente anche il Napoli. I partenopei per provare a battere la concorrenza della Juventus e dell’Inter avrebbero presentato una proposta da 22 milioni di euro alla Lazio… Ed ora la palla passa al giocatore e al club biancoceleste.

La nostra opinione: Dopo aver perso Berenguer e con Giaccherini in partenza, il Napoli ha probabilmente la necessità di allarga la rotazione degli esterni offensivi con un ulteriore acquisto. Keita Balde però sarebbe molto più che un semplice rincalzo per Callejon e Insigne, sarebbe un innesto che farebbe diventare l’attacco del Napoli formidabile, su un livello vicino a quello della Juventus campione d’Italia. Se fosse vera l’indiscrezione del Corriere dello Sport, De Laurentiis garantirebbe a Lotito una cifra che nessun altra squadra italiana è arrivata ad offrire finora… Il problema resterebbe convincere il giocatore, che sembra avere un principio d’accordo con la Juventus da alcune settimane, a vestirsi di azzurro… Un bel punto interrogativo… A nostro avviso le chance di vedere Keita Balde al Napoli da qui al 30 agosto sono ridotte ma mai dire mai.

Dembelè, Mbappé e Coutinho: gli obiettivi del Barça per il dopo Neymar

Il Barcellona si è rassegnato all’idea di vedere andare via Neymar. Secondo Diario Sport, i blaugrana auspicano che entrano un paio di giorni il brasiliano convochi una conferenza stampa per spiegare la sua volontà di lasciare i blaugrana per andare al PSG. Nel frattempo i quotidiani catalani sono già focalizzati sul post Neymar… Per il Mundo Deportivo, i blaugrana coi 222 milioni di euro rinforzeranno la mediana e punteranno su Dembelè, Coutinho e Mbappé.

La nostra opinione: Le prossime settimane vedranno il Barcellona costretto suo malgrado a fare il bello e il cattivo tempo sul mercato. Per i blaugrana la cessione di O’Ney potrebbe anche rappresentare una possibilità per completare un organico che ha necessità di essere rinforzato non solo davanti. Servono un paio di mezzali oltre a un attaccante di livello assoluto come Neymar. Prendere Coutinho e Mbappé in questo senso renderebbe molto meno amara la cessione del fenomeno brasiliano. Ma arrivare a questi obiettivi potrebbe non essere così semplice, specie a Mbappé su quale c’è forte la concorrenza del Real Madrid.