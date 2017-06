Edicola: Milan forte su Kalinic e sonda Reina se Donnarumma non rinnova. Verratti vuole il Barça

Milan, per completare l’attacco si punta a Kalinic. Si sonda Reina per la porta

Non finirà con André Silva la faraonica campagna acquisti in attacco del Milan del tandem Fassone-Mirabelli. I rossoneri vogliono regalare a Montella un secondo centravanti e il mirino è fisso sul croato Nicola Kalinic. Stando alla Gazzetta dello Sport la Fiorentina lo valuta 50 milioni (il prezzo della clausola) ma i rossoneri per ora hanno offerto la metà. A 30 si chiude? In porta Donnarumma, stante l’incertezza di Donnarumma il Milan starebbe sondando Reina.

La nostra opinione. Per affrontare l’Europa League e il campionato, al netto delle cessioni certe di Bacca e Lapadula, un solo centravanti di ruolo non può bastare per affrontare una stagione che sarà molto impegnativa ed inizierà prestissimo, con i primi incontri ufficiali già programmati per la fine di luglio. Kalinic non ha l’appeal dei più giovani Belotti ed Aubameyang ma nei suoi anni tre annia alla Fiorentina ha mostrato di essere un attaccante capace di segnare con continuità e garantire un ampio ventaglio di opzioni visto che può agire indifferentemente, sia da prima punta che da seconda punta. Con l’aria di smobilitazione/rinnovamento che si registra in casa Viola, l’affare può decollare in tempi anche ragionevolmente brevi. E, con le cifre che girano attualmente, 30 milioni per il croato sarebbero il prezzo giusto. Capitolo portiere: al netto della recente intervista di Donnarumma, ci sorprenderebbe vedere Gigio andare via. Di certo con i suoi annunci il Milan sta facendo capire al portiere e a Raiola che il progetto è serio e che l’intenzione è quella di voler tornare a vincere in tempi ragionevolmente brevi. Tocca al portiere campano rompere gli indugi e tramutare le parole in fatti: perché qualunque portiere al di fuori di Donnarumma, rappresenterebbe un passo indietro per i rossoneri… Sia in chiave presente che futura.

Roma, sarà Borriello il vice Dzeko?

Secondo Tutto Sport e Corriere dello Sport oggi è il giorno in cui sarà ufficializzato il matrimonio fra Eusebio Di Francesco e la Roma. Per il tecnico abruzzese il primo regalo potrebbe essere Marco Borriello, che tornerebbe per la terza volta a vestire la maglia giallorossa per vestire il ruolo di vice Dzeko. Monchi nel frattempo in avanti segue anche Favilli, mentre per la difesa e il centrocampo i nomi sono quelli di Pellegrini, Seri, Pezzella e Lemos.

La nostra opinione. Borriello è certamente reduce da una delle annate più prolifiche in carriera a Cagliari ma già in passato come bomber di scorta non ha dato il massimo. Avrebbe un ingaggio contenuto ma il rischio che una piazza umorale e calda come quella romana prenda un eventuale ritorno del 35enne bomber campano come una minestra riscaldata. Profili più giovani sarebbero graditi visto che, oltre a campionato e Coppa Italia, ci sarà da giocare anche una Champions League in cui l’obiettivo minimo sarà la qualificazione agli ottavi di finale.

Ultimatum di Verratti al PSG: vuole solo il Barcellona

In Catalogna non hanno dubbi, sarà Verratti il rinforzo per la mediana del Barcellona di Ernesto Valverde. Secondo Diario Sport e il Mundo Deportivo, il talento della Nazionale azzurra attraverso il suo procuratore Donato Di Campli ha chiaramente detto al PSG che vuole andarsene e prenderà in considerazione solamente l’opzione blaugrana. Il club transalpino ieri ha provato ad alzare la voce ma sembra essersi rassegnato all’idea di vedere partire il proprio centrocampista di maggior talento… Il Barça però lo pagherà caro visto che il PSG lo valuta 100 milioni.

La nostra opinione. Il Barcellona ha necessità di svecchiare la mediana e trovare un giocatore che in tempi ragionevoli possa far rifiatare Andres Iniesta e dal 2018-2019 diventarne l’erede. Verratti per la sua qualità unica e la sua capacità di dare del tu al pallone sarebbe indubbiamente il profilo ideale e, anche se col PSG non è affatto semplice trattare, siamo convinti che alla fine l’affare decollerà. Il Barcellona però per fargli vestire la maglia blaugrana dovrà scucire non meno di 80 milioni di euro.