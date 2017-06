Edicola: Milan in pressing su Calhanoglu e Conti, accordo tra la Roma e Gonalons

Milan: stretta decisiva per Calhanoglu e Conti

Ci siamo. È il momento decisivo nel mercato del Milan. Dopo una partenza straordinaria, coincisa con gli acquisti di Musacchio, Rodriguez, Kessié e André Silva, i rossoneri devono definire la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Per questo, l’obiettivo della coppia Fassone-Mirabelli è quello di arrivare all’incontro con Gianluigi Donnarumma a squadra fatta. Motivo per cui, adesso, si andrà all’assalto finale per Calhanoglu e Conti.

La nostra opinione: non si tratta di due affari semplici, come testimonia l’atteggiamento dell’Atalanta. Ma è logico intuire che dal buon esito di queste due trattative si definirà la differenza tra una buona squadra e una squadra completa, quella che deve assolutamente ambire a diventare il Milan. Non sarà semplice e il rischio di andare fuori budget è concreto.

Accordo tra la Roma e Gonalons

Una sorpresa dopo l’altra. Monchi ama agire così sul mercato e si conferma tale anche nella trattativa che sembra ormai destinata a portare a Roma il centrocampista del Lione. L’accordo con l’agente di Gonalons è già stato raggiunto, ora non resta che da definire la trattativa con il club. Come insegna l’esperienza del Napoli di tre anni fa, non sarà semplicissimo. Però...

La nostra opinione: con l’addio di Paredes, è assolutamente necessario per la Roma aggiungere un centrocampista a una rosa molto risicata dal punto di vista numerico in quella zona. L’innesto di Pellegrini è salvifico, almeno quanto interessante può essere l’idea di riportare Florenzi in mediana. Ma un giocatore dell’esperienza di Gonalons serve come il pane per dare il giusto ricambio a De Rossi.

Il Barcellona fissa la data per Verratti

Non oltre il 4 luglio, così titola il quotidiano catalano Sport. I blaugrana restano intenzionati a mettere sotto contratto il centrocampista italiano, ma non intendono essere imbrigliati in una telenovela di mercato per arrivare a Verratti. Il giocatore ha già fatto sapere le proprie intenzioni, non resta che capire cosa voglia fare il PSG.

La nostra opinione: difficilissimo capire come andrà a finire. Perché se è vero che Verratti e il Barcellona si sono già esposti parecchio ed è innegabile che i blaugrana siano un club non abituato a sentirsi dire no, è indiscutibile che i francesi non abbiano particolari esigenze dal punto di vista economico. Se c’è una squadra che può dire no a una maxi-offerta, quella è il PSG. E dunque?