Edicola: Milan, lunedì il Conti-day; la Juventus fa sul serio per Danilo

Conti al Milan: lunedì le visite?

Secondo la Gazzetta dello Sport lunedì prossimo potrebbe essere il Conti-Day, il giorno delle visite mediche dell’esterno destro con il Milan. Tra domanda e offerta balla solo un milione (o poco più) e l’affare s’ha ormai da fare.

La nostra opinione: è ormai solo questione di giorni, Milan vicinissimo a formalizzare il sesto acquisto di una campagna mirata e chirurgica. Proprio quella che serviva al Diavolo…

Juve-Danilo, si fa sul serio

Il Corriere dello Sport riferisce di un contatto tra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e l’intermediario che agisce per conto del terzino del Real Madrid Danilo. Il Real chiede 30 milioni, la Juve non è disposta a investire così tanto e la sensazione è che attorno alla cifra di 20 milioni di euro l’affare possa andare in porto.

La nostra opinione: Danilo è un vecchio pallino della Juventus, sin dai tempi del Porto, e ci sono i presupposti perché il matrimonio tra il difensore brasiliano e la Juventus si concretizzi. Attenzione però: Danilo al Real ha tradito le aspettative e da titolare si è trasformato in comprimario senza infamia e senza lode; strapagarlo sarebbe una follia.

Toro scatenato

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il Torino di Sinisa Mihajlovic starebbe per rifarsi il look. Pronto un triplo assalto: Torino su Simeone, Paletta e Kucka dopo aver appena accolto Sirigu. Sarà un Toro grandi firme?

La nostra opinione: Legittimo che Urbano Cairo covi sogni di gloria dopo il non esaltante nono posto della passata stagione (a fronte di investimenti tutt’altro che trascurabili, peraltro). I tre “moschettieri” citati dal quotidiano torinese farebbero tutti al caso di Mihajlovic, ma se il Milan chiedesse in cambio Benassi per i suoi tesserati non sarebbe l’affare del secolo…