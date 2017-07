Edicola, Milan pigliatutto: lunedì Kalinic, poi Belotti; l'uno non esclude l'altro

Milan pigliatutto: Kalinic, poi Belotti

Secondo la Gazzetta l’acquisto di Kalinic (lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per lo sbarco del croato a Milanello) non escluderebbe quello del "gallo" Belotti. Vincenzo Montella infatti insisterebbe per l’arrivo dell’attaccante granata, a tutti i costi, per completare il reparto avanzato rossonero. Milan pigliatutto?

La nostra opinione: Dentro André Silva, Fabio Borini, Nikola Kalinic e Andrea Belotti, fuori Gianluca Lapadula, Carlos Bacca e Mbaye Niang; se si concretizzasse questo scenario di mercato la rosa del Milan potrebbe dirsi completa, abile e arruolabile per la lotta scudetto. Difficile ma non impossibile l’arrivo degli ultimi due attaccanti, specialmente se Fassone lavorasse bene in uscita. Il restyling del Milan è vicino al suo gran finale.

Juve-Matic, contatto

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport la Juventus sarebbe pronta ad accelerare per il perfezionamento dell’acquisto di Nemanja Matic dal Chelsea. Contatto tra Paratici e l’agente del mediano e mancata convocazione del serbo per la tournée asiatica dei Blues: indizi che porteranno a una prova?

La nostra opinione: La concorrenza per il forte mediano del Chelsea è spietata (è un pallino di Mourinho che lo vorrebbe al Manchester United), ma per la Juventus è tempo di recuperare il terreno perduto sul mercato e riaccendere la passione dei tifosi. Matic risponde perfettamente all’identikit del centrocampista d’alto profilo invocato a gran voce da Allegri e nel campionato italiano potrebbe fare faville.

Schick-Inter, ritorno di fiamma e nuove visite mediche

Giornali scatenati sul caso Schick, dopo il ritorno di fiamma con l’Inter. Il Corriere dello Sport ricostruisce la vicenda: previa superamento delle nuove visite mediche l’Inter verserà 30 milioni di euro in tre rate alla Sampdoria per assicurarsi le prestazioni del gioiello ceco.

La nostra opinione: L’unica incognita sul conto del giocatore ceco è rappresentata dalle sue condizioni fisiche; se i guai dell’attaccante rivelazione dello scorso campionato potranno essere rimarginati in poco tempo l’Inter farebbe l’affare e, al contempo, un enorme smacco agli acerrimi rivali della Juventus.