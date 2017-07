Edicola: Milan senza fine, parte l'assalto a Bonucci e Aubameyang

Bonucci: è partito l'assalto del Milan

Sembrava una bufala. Invece, in serata, è stato l’agente dello stesso difensore della Juventus a confermarle. Alessandro Lucci, che nella giornata di mercoledì è stato a Casa Milan apparentemente per definire la cessione di Andrea Bertolacci al Genoa, ha dichiarato: “Stiamo lavorando a una cessione di Bonucci”. Il primo club a farsi avanti, ovviamente, è proprio il Milan che, stando a quanto riportato dai principali media, valuta il giocatore 50 milioni di euro e al momento non vuole andare oltre Mattia De Sciglio come contropartita tecnica (sarebbe dunque escluso Alessio Romagnoli). Anche l’Inter, però, è in agguato.

La nostra opinione: il fatto che l’agente del giocatore abbia confermato l’esistenza di un embrione di trattativa non ammette repliche. Ma le domande a cui dovremo trovare risposta nelle prossime ore sono molteplici. La Juventus può davvero permettersi di cedere uno dei migliori difensori al mondo in Italia? Come può un club che ha respinto Barcellona, Chelsea e Manchester City accettare l’offerta di una delle milanesi? E, soprattutto, un giocatore del calibro di Bonucci può davvero rinunciare a cuor leggero alla possibilità di giocare in Champions League respingendo le lusinghe di Conte e Guardiola? Quel che è certo è che ora, i contrasti di qualche tempo fa all’interno dello spogliatoio bianconero, paiono una notizia molto difficile da smentire.

Aubameyang

E non è finita qui. Perché, stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan torna in pole position per assicurarsi Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante del Borussia Dortmund pareva destinato al trasferimento in Cina, ma il Tianjin di Fabio Cannavaro si è defilato all’ultimo. Stando al quotidiano, i rossoneri potrebbero assicurarsi il centravanti per circa 60 milioni di euro.

La nostra opinione: non solo Bonucci, ma anche Aubameyang? Ecco, se fino ad ora abbiamo celebrato il mercato dei sette acquisti di Fassone e Mirabelli, cosa dovremo fare se arriveranno anche due giocatori di quel calibro? Per ora, meglio andarci cauti. Ma è chiaro che tutto ciò è possibile soltanto con due fattori: un extra-budget dalla Cina e la cessione di alcuni cartellini pesanti ancora in rosa (Carlos Bacca su tutti). Staremo a vedere.

Icardi non trattiene Perisic

Chiudiamo con l’Inter. Nella giornata di mercoledì è stato Mauro Icardi, nelle vesti di capitano nerazzurro, a ribadire che Ivan Perisic non è incedibile. Anzi: “Se non è contento, può andarsene”. Tutto fuorché una barricata in difesa del croato. A questo punto, non resta che attendere che il Manchester United salga fino ai 55 milioni di euro richiesti da Ausilio e Sabatini.

La nostra opinione: è solo questione di tempo. Poi anche Perisic finirà per salutare, magari permettendo all’Inter di andare a pescare quei rinforzi richiesti da Luciano Spalletti per difesa e centrocampo. Quanto meno, evitare di sacrificarlo entro il 30 giugno permetterà ai nerazzurri di portare a casa la massima cifra possibile. Non poco, di questi tempi.