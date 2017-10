Edicola: Montella a un bivio, vincere contro il Genoa è vitale; Hiddink candidato a sopresa

Montella a un bivio

Vincere contro il Genoa per salvare la panchina: se non è l’ultima spiaggia poco ci manca per Montella. La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di bivio per l’allenatore campano. Le alternative in caso di insuccesso contro il Grifone? Idea Hiddink, suggestione Blanc, meno accattivanti le ipotesi Mazzarri, Paulo Sousa o Gattuso.

La nostra opinione: Bene ha fatto la società rossonera a confermare Vincenzo Montella sinora, ma è ovvio che adesso debbano scattare gli esami di laurea anche per lui. Contro Genoa e Chievo il Milan ha l’imperativo categorica di portare fieno in cascina, in caso contrario a ottobre sarebbe fuori da tutto o quasi…Un’apocalisse per cui qualcuno a quel punto dovrebbe giocoforza pagare.

Juventus su Gimenez

La Juventus pensa a rifarsi il look in difesa, dopo un avvio stentato in stagione per quel che concerne il reparto arretrato. Operazione possibile la prossima estate, nel frattempo la task force di Marotta avrebbe già sondato il terreno secondo quanto riporta Tuttosport.

La nostra opinione: difensore uruguaiano 22enne, solido e strabordante fisicamente, alle volte ruvido: un profilo dal respiro “internazionale”, di certo, buono per una squadra ambiziosa. Se Chiellini e Barzagli non possono essere eterni e Rugani al momento non convince Allegri, sacrosanto guardarsi in giro. Finora Howedes si è rivelato la mossa sbagliata, che si voglia correre ai ripari? Occhio però: quest’anno Simeone lo utilizza con il contagocce!

Il Real Madrid punta Odriozola

Spazio al calcio internazionale per gli appassionati, ora. Il Real Madrid ha messo nel mirino il terzino destro della Real Sociedad Alvaro Odriozola, la cui clausola di rescissione ammonta a 40 milioni di euro. Secondo Marca il profilo del 21enne basco sarebbe tornato prepotentemente di moda presso i blancos, che già lo avevano attenzionato.

La nostra opinione: Il classe 1995 della Real è una delle rivelazioni della Liga di quest’anno; già tre assist nel contesto di una squadra dalla spiccatissima vocazione offensiva (terzo miglior attacco, terza peggior difesa!). Mettersi in mostra nella Liga significa quasi automaticamente entrare nel mirino delle grandi di Spagna, ma il Real ha così necessità di un terzino destro? Carvajal è in via di recupero e alle sue spalle cresce a vista d’occhio il pupillo di Zidane Achraf Hakimi.