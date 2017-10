Edicola: Montella in bilico, per il Milan ipotesi Mazzarri o Sousa

Montella al bivio: ipotesi Mazzarri

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa è la settimana decisiva per il futuro di Vincenzo Montella sulla panchina del Milan. In settimana contro il Chievo e nel weekend contro la Juventus il tecnico campano si gioca il futuro. In caso di flop pronte due ipotesi: Walter Mazzarri favorito, Paulo Sousa alternativa.

La nostra opinione: Il vero problema del Milan non è tanto se cacciare o meno Montella (che pare chiaramente aver fallito), quanto con chi sostituirlo in questo momento. In giro c'è davvero il nome giusto? Ancelotti poteva essere la vera alternativa, ma il tecnico di Reggiolo è inamovibile sulla pausa fino a fine anno. E dunque l'impasse rossonera è evidente. La carriera di Sousa racconta di un tecnico non certo straordinario nell'aggiustare le difese, cosa di cui il Milan avrebbe bisogno in questo momento. Mazzarri invece da questo punto di vista dà più fiducia, ma è davvero un salto di qualità rispetto all'attuale scelta seduta in panchina?...

Sempre caso Montella-Milan: occhio anche a Sousa

Sulla falsa riga del Corriere dello Sport c'è Repubblica, che si concentra di più su Sousa come sostituto senza citare Mazzarri. L'indiscrezione arriva infatti dall'ex tecnico della Fiorentina che avrebbe stracciato un pre-contratto come commentatore con Fox Sports.

La nostra opinione: Ci siamo espressi poco sopra e riconfermiamo il concetto espresso per Walter Mazzarri: considerati i problemi attuali del Milan, probabilmente non sarebbe Sousa l'uomo in grado di dare la svolta a una solidità di squadra che ancora manca.

Bonucci, il problema che non ti aspetti

Restiamo e chiudiamo il discorso su casa Milan con il rosso diretto a Bonucci. Dalla pagine della Gazzetta dello Sport esce l'indiscrezione: ovvero che il numero 19 rossonero, dopo il match con la Sampdoria, avrebbe rimesso allo spogliatoio la fascia di capitano, affermando: "se il problema sono io, la fascia è qui". Fascia che è però rimasta sul braccio dell'ex bianconero, che sempre secondo indiscrezioni del quotidiano in rosa non sarebbe mai stato totalmente digerito da tutto lo spogliatoio.

La nostra opinione: Quando tutto va male, vengono al pettine tutte le magagne. O almeno così sembra. Gli equilibrio dello spogliatoio sono un concetto troppo spesso sottovalutato nell'ottica di un rendimento del gruppo. L'ingresso in pompa magna di Bonucci al Milan, con numero strappato a Kessie e fascia presa di prepotenza sulla spinta emozionale del momento, ha evidentemte toccato comunque qualcosa. Un "qualcosa" che non sarebbe venuto fuori in caso di risultati positivi e di buon impatto, ma che è invece subito venuto fuori in questa fase di crisi. Detto questo il problema non è (solo) Bonucci. Il Milan deve ritrovarsi in massa, ma soprattutto capire con quale impianto e quali titolari stare in campo. Cosa che, in fondo, non si è ancora capita.