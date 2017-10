Edicola: Montella incassa la fiducia della società, niente ribaltoni

Fiducia per Montella

“Serve tempo, i segnali sono incoraggianti. La nostra fiducia resta. Il potenziale c’è, non siamo squadra ma lo diventeremo.” Parola e musica di Marco Fassone, amministratore delegato del Milan. Fiducia a Montella dunque, anche perché “sa insegnare calcio”. Questi il virgolettato riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Giusto così, giusto ripartire dai buoni segnali mostrati nel secondo tempo dalla banda Montella. Cambiare adesso non avrebbe senso, vorrebbe dire ripartire totalmente da capo. Il Milan al momento resta malato, ma si può dire sia in via di guarigione in base a quanto visto nei secondi 45 minuti nel derby: il distacco è ampio e parla da solo, ma le rivoluzioni richiedono tempo e i rossoneri hanno rivoltato la squadra come un calzino quest'estate.

Mihajlovic sotto accusa

“No Miha, questo non è Toro”: il quotidiano torinese Tuttosport si scaglia contro il tecnico serbo e consequenzialmente un Torino irriconoscibile, che non è andato oltre il 2-2 all’Ezio Scida di Crotone salvandosi peraltro all’ultimo respiro. Nel suo editoriale Paolo de Paola parla di “fighetti e vecchi arnesi” e di una manovra farraginosa e inconcludente.

La nostra opinione: Lecito aspettarsi qualcosa in più da un Torino partito con ambizioni importanti in questa Serie A. Era stato lo stesso presidente Urbano Cairo a definirlo il “Toro più forte degli ultimi 30 anni”: il campo sta dicendo un’altra cosa e per il tecnico serbo è tempo di trovare contro misure. Davvero scialba la prestazione in terra calabrese.

Allarme difesa per la Juventus

13 gol subiti in 11 partite ufficiali. È allarme difesa per la Juventus di Max Allegri, come ribadito da un approfondimento di Antonio Barillà sul Corriere dello Sport. È caduta anche l’inviolabilità del fortino dello Stadium: prima sconfitta e primi gol subiti tra le mura amiche.

La nostra opinione: Brutta figura quella incamerata contro la Lazio da Chiellini, Barzagli e tutta la retroguardia bianconera. La BBC è un lontano ricordo e se Bonucci piange per un avvio nefasto della sua avventura rossonera, gli ex compagni di squadra non ridono di certo.