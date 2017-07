Edicola: Nainggolan al passo d'addio l'Inter pronta all'affondo, Milan dopo Biglia c'è Aubameyang?

Nainggolan ammica sui social, l’Inter è pronta all’affondo

“I don’t know” basta uno stringato messaggio, con le immancabili faccine, su Instagram a Radja Nainggolan per mettere in dubbio la propria permanenza in giallorosso e far sognare i tifosi interisti. Nel tardo pomeriggio di ieri Strootman ha salutato Rudiger augurandosi che sia l’ultima cessione di peso di questa stagione della Roma, il Ninja ha risposto con il non lo so mentre Salah si è divertito a predire la partenza di Nainggolan. Al di là degli scherzi secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter nelle prossime ore/giorni partirà all’attacco del centrocampista belga, stimatissimo da Spalletti che vuole rifare grande l’interno proprio partendo dal centrocampo. La Roma lo valuta non meno di 50 milioni ma visto lo stallo nel rinnovo, le chance di vederlo a Milano vestito di nerazzurro crescono sempre più.

La nostra opinione. Nonostante la Champions League convincere i big che, nonostante le numerose partenze, la Roma anche il prossimo anno sarà una squadra competitiva per lo scudetto sarà assai complicato. Giorno dopo giorno la sensazione è che la Roma vuole oltre che snellire il monte ingaggi costruire una rosa futuribile e capace di essere veramente vincente nel lungo periodo, per questo l’impressione è che i colpi di scena non siano finiti qui e che uno fra Manolas o Nainggolan possa partire. Radja per età (29 anni), valore e difficoltà incontrate nel discutere il rinnovo è il calciatore che può garantire la plusvalenza più alta a Monchi che però, come dimostrato finora, non vuole rinforzare una diretta concorrente per l’alta classifica come l’Inter. I nerazzurri però anche con Borja Valero hanno mostrato di poter essere molto persuasivi e chissà che non riescono a convincere Nainggolan a forzare la mano con Nainggolan per chiedere di essere lasciato libero di andare all’Inter. Stante l’impossibilità di arrivare a Vidal o ad altri profili simili,, Nainggolan sarebbe l’unico centrocampista (accessibile) per cui varrebbe davvero la pena di fare una follia. E l’Inter se avrà l’occasione non se la farà di certo sfuggire.

Milan, mercoledì parte la missione Aubameyang

La frenetica campagna acquisti del Milan non è destinata a chiudersi con l’arrivo di Biglia (affare in dirittura d’arrivo). Per il Corriere dello Sport da mercoledì i rossoneri inizieranno sul serio per trattare l’acquisto di quel top player di stampo europeo che manca alla rosa rossonera: Pierre Emerick Aubameyang. Venerdì il mercato cinese chiuderà e se il Tianjin di Fabio Cannavaro uscirà definitivamente di scena dalla corsa per il gabonese, il Milan è pronto ad approfittarne.

La nostra opinione. Senza alcune cessioni illustri arrivare ad Aubameyang ci sembra davvero complicato. Il Milan ci ha stupito investendo una notevole quantità di denaro in poche settimane, l’impressione è che Fassone e Mirabelli vogliano regalare a Montella, non solo Kalinic, ma un bomber di chiaro stampo internazionale. Trattare col Borussia Dortmund però non sarà per nulla semplice: servono 70-80 milioni di euro e un contratto faraonico per il gabonese… Forse troppi anche per il Milan cinese.

Il Barça non molla Verratti e dà l’assalto a Paulinho

Ore frenetiche in casa Barcellona, che oggi inizia ufficialmente il ritiro per preparare la stagione. Secondo il Mundo Deportivo e Diario Sport, la partita per Verratti non è definitivamente chiusa anche se il Barça è pronto a regalare un centrocampista al neotecnico Valverde, il brasiliano Paulinho. I blaugrana oggi presenteranno al Guangzhou Evergrande l’ultima proposta: 25 milioni più 2 di bonus. Basteranno per convincere i cinesi a mollarlo?

La nostra opinione: Nel calciomercato i colpi di scena sono all’ordine del giorno ma sinceramente dopo il messaggio di Verratti ai tifosi del PSG di qualche giorno fa saremmo veramente stupiti se il gioiello della Nazionale italiana forzasse la mano per andare al Barcellona e riaprisse una telenovela apparsa fin troppo stucchevole. Riguardo a Paulinho sarebbe un’alternativa ma non garantirebbe quel salto di qualità che i blaugrana necessitano in mediana per competere con il Real Madrid di Kroos, Modric, Casemiro e Dani Ceballos.