Edicola: Neymar saluta il Barcellona, Dybala invece resta alla Juventus?

Dybala non se ne va

Buone notizie per i tifosi juventini dalla Spagna: secondo il quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo il Barcellona sarebbe pronto ad accogliere gli attaccanti Coutinho e Ousmane Dembelé – rispettivamente da Liverpool e Dortmund – una volta salutato definitivamente Neymar. Uno scenario che dunque comporterebbe la permanenza della Joya Dybala alla Juventus.

La nostra opinione: Dalla Spagna hanno pochi dubbi sugli obiettivi del Barça: catalani alla ricerca di un profilo diverso per sostituire Neymar, per collocazione ma anche per piede preferito. Evidentemente Valverde non intendere stravolgere l’assetto per favorire la coesistenza di Messi con il “clone” Dybala, ma punta a sostituire l’asso brasiliano con un attaccante destrorso.

Rimane anche Belotti?

Fa eco in Italia anche il quotidiano sportivo torinese Tuttosport, secondo cui la Juventus avrebbe risposto picche alla avance del Barcellona per Dybala. L’attaccante argentino rimane alla Juventus, così come il Gallo Belotti rimarrà a Torino. Con buona pace delle mire di mercato del Milan di Fassone e Mirabelli.

La nostra opinione: Già, la pista del “Gallo” si è a dir poco raffreddata e il Milan stesso sembra aver virato, come vedremo, su altri obiettivi di mercato. Cairo continua ad alzare il muro e se due indizi fanno una prova a oggi pare improbabile che Belotti si possa muovere da Torino.

Diego Costa si avvicina al Milan

Eccola l’indiscrezione di cui sopra: prende quota la pista Diego Costa-Milan, e l’amministratore delegato dei rossoneri Marco Fassone sarebbe pronto a chiedere al Chelsea il prestito oneroso dell’attaccante ispano-brasiliano. È lui dunque il mister X per l’attacco?

La nostra opinione: A oggi rimane la pista più calda sul fronte Milan, ma qualche incognita si staglia all’orizzonte. L’attaccante infatti ha lasciato intendere di volere con ogni forza l’Atletico Madrid; il “parcheggio” al Milan sarebbe un pasticcio senza precedenti, dunque “sì” all’attaccante solo qualora si mettesse l’animo in pace e decidesse di sposare la causa rossonera.

Video - Neymar se ne va, addio MSN: 9 trofei vinti, 228 gol e una serie di record impressionanti 01:13

Le reazioni alla vicenda Neymar