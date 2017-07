Edicola: Neymar verso Parigi apre le porte di Matuidi alla Juve; Roma-Mahrez al bivio

Neymar avvicina Matuidi alla Juventus

Dalle pagine di Tuttosport il concetto è davvero molto semplice: se davvero arriverà Neymar a Parigi, il PSG qualcuno dovrà vendere. E non tanto per necessità economica del club, quanto per questioni di FFP. E dunque se in settimana si sbloccherà – come pare – l’acquisto del brasiliano, Matuidi dovrebbe essere il rinforzo di centrocampo pronto finalmente a raggiungere Massimiliano Allegri.

La nostra opinione: non è un profilo di primo pelo – trent’anni – ma alla fine in quel ruolo sul mercato non c’è poi tutta questa scelta e Matuidi e un titolare sia a Parigi che della nazionale francese. Giocatore assolutamente di valore, sempre scelto da tutti i tecnici che ha avuta anche in mezzo a gente di grandissimo talento. Sarebbe un buon colpo, da vedere a che cifre (Tuttosport non specifica da questo punto di vista).

Inter, Spalletti blinda Perisic

Sulle pagine del Corriere dello Sport punto mercato in casa nerazzurra. Inter che ha chiuso per Vecino e che sta chiudendo per Dalbert. In Francia continuano a dare per molto vicino Karamoh e nel pranzo tra Sabatini, Ausilio e Baccin si è aggiunto anche Massimo Moratti che ha consigliato alla dirigenza nerazzurra l’acquisto di un ulteriore centrale di difesa. Il vero punto però pare essere il solito Ivan Perisic. Spalletti l’ha definito “un discorso chiuso”, nel senso che per lui il giocatore è parte integrante della rosa e così sarà. Finché lo United infatti non è disposto a mettere nell’affare Martial le parti restano distanti.

La nostra opinione: tanta carne al fuoco su cui ci siamo già espressi nei giorni scorsi. Fa bene Spalletti a provare a ricucire lo strappo con Perisic perché alla fine se davvero non si dovesse sbloccare, utilizzarlo a pieno – come sta facendo – è la cosa senza dubbio migliore. Bene anche la strategia dell’Inter che per il croato vuole Martial. Il francese sarebbe un profilo davvero molto, molto interessante.

Roma, ultimatum al Leicester per Mahrez

Sulle pagine della Gazzetta viene riportato un virgolettato molto chiaro di Monchi sulla questione: “Abbiamo fatto due offerte e riteniamo che la seconda sia quella giusta. La seconda offerta è molto, molto importante. Nessuna percentuale di possibilità: o va in porto e non va in porto”. La Roma dunque non si muove ulteriormente da quanto già offerto ma sempre Gazzetta sostiene che i giallorossi non hanno intenzione di aspettare tutto il mese di agosto.

La nostra opinione: anche qui ribadiamo il concetto: Mahrez ottima alternativa a Salah ma a patto che non costi quanto incassato per l’egiziano. Tanto valeva altrimenti tenerselo. L’offerta della Roma pare essere sui 30 milioni di euro e adeguata al profilo del giocatore, reduce da una stagione ben lontana dal picco di forma massimo dell’exploit Leicester. Se arrivasse a quella cifra sarebbe un buon colpo.