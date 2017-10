Edicola: problema infortuni, le pause per le nazionali si possono abolire?

Le cinque giornate di Montella

Secondo il Corriere dello Sport parte oggi la “rincorsa” di Montella verso il cruciale derby della Madonnina. Cinque giornate per preparare al meglio una sfida troppo importante per il futuro di questo Milan luci e ombre d’inizio campionato: il tecnico campano si affiderà a quei giocatori che hanno già dimostrato di sapere fare male all’Inter, da Kalinic a Suso e Fabio Borini. Sarà la ricetta giusta?

La nostra opinione: Incassata la fiducia della società e fermo restando i progressi sul piano del gioco evidenziati nella sfida contro la Roma, ora per il Milan di Montella è tempo di innestare davvero le marce alte raccogliendo il primo vero risultato di prestigio in uno scontro diretto. Sarà un esame per il tecnico campano ma anche per lo svagato Bonucci di inizio stagione, attesi entrambi a risposte consistenti.

Coutinho-Barça, a gennaio si può fare

Secondo il Mundo Deportivo si potrebbe riaprire la trattativa tra Barcellona e Liverpool per il trequartista brasiliano Philippe Coutinho, sfumata nella finestra estiva di calciomercato. Secondo il quotidiano catalano il calciatore e la società inglese avrebbero stipulato un patto: Coutinho avrebbe giocato in Champions League la prima parte di stagione e il Liverpool l’avrebbe conseguentemente liberato a gennaio.

La nostra opinione: Giocatore e club catalano si sono ormai promessi e non ci stupirebbe se le nozze venissero officiate già a gennaio, anche perché il Barcellona avrebbe tutto l’interesse a bruciare la concorrenza del PSG le cui mani nella prossima finestra di mercato saranno giocoforza legate.

La proposta: qualificazioni Nazionali a fine stagione

Tuttosport prende in esame il famigerato “virus Fifa” – i tanti infortuni dei giocatori lasciati in dote dalla pausa per le nazionali, ultimo quello di Mandzukic – presentando una proposta alternative: aboliredefinitivamente le soste per concentrare gli impegni di qualificazioni mondiali/europee a fine stagione istituendo tornei ad hoc.

La nostra opinione: Una delle tante - e legittime - proposte per ovviare all'annoso problema degli infortuni dei giocatori durante le pause per le nazionali. Ma tutto ciò porrebbe dei problemi logistici in quanto si dovrebbero rivedere sensibilmente i calendari e inoltre i giocatori arriverebbero spompi e scarichi all'appuntamento con le gare da dentro o fuori che ammetterebbero o meno le selezioni nazionali alle grandi competizioni. Perchè non accettare la natura fisiologica e inesorabile degli infortuni, anche democratica nella misura in cui possono capitare a tutti i giocatori?