Edicola: Zaza fa bello il Valencia, Ventura pensa a lui (più che a Balotelli)

Zaza nel mirino di Ventura

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il ct della Nazionale Giampiero Ventura starebbe pensando di convocare Simone Zaza in occasione dello spareggio mondiale contro la Svezia. L’attaccante lucano è una stufa: anche ieri sera ha timbrato il cartellino contro il Siviglia, mandando al bar l’ex Palermo Kjaer prima di trafiggere il portiere avversario con diagonale strettissimo. Molto più remote le possibilità di vedere Balotelli in azzurro.

La nostra opinione: 8 gol in 9n partite di Liga disputate, una condizione fisica straripante e una fiducia nelle proprie qualità ormai ritrovata dopo quello sciagurato calcio di rigore contro la Germania a Euro 2016. La rinascita di Simone Zaza è proprio impossibile da ignorare…

Belotti pronto per l’Inter?

Visita ok per il “Gallo” Belotti, come riporta la Gazzetta dello Sport: l’attaccante del Torino forse potrà tornare in campo già per il match di campionato contro l’Inter del 5 novembre con finestra, chissà, sugli spareggi contro la Svezia (al momento resta un’ipotesi comunque ardita). “L’esame ha dato esito confortante confermando il buono stato di guarigione della lesione capsulo-legamentosa. Belotti potrà subito iniziare una fase di riatletizzazione”, si legge nel comunicato del Torino.

La nostra opinione: Troppo importante Belotti nell’economia del campionato del Torino, il recupero non dovrà essere in alcun modo affrettato o prematuro. Il ginocchio tuttavia ha risposto nel migliore dei modi e presto rivedremo il “Gallo” in campo. Anche contro la Svezia? Non crediamo, ma mai dire mai…

Balotelli vicino alla Juventus…Nel 2013

Come ha dichiarato lui stesso in un live di Facebook, Super Mario è stato vicinissimo alla Juventus nel gennaio del 2013, poco prima del suo passaggio in rossonero per volere di Galliani. “Alla fine sono andato al Milan perché ero tifoso e perché c’era Galliani e con lui sto benissimo.+

La nostra opinione: La Juventus allora guidata da Antonio Conte non affondò il colpo per Balotelli, dissuasa dalle bizze caratteriali dell’attaccante. Col senno di poi non fu una scelta così campata per aria, alla luce della parabola di Super Mario. Un passaggio, quello in bianconero, fortemente caldeggiato da Mino Raiola che per una volta prese picche.