Edicola. Barcellona su Insigne o Dybala se parte Neymar; Perisic via solo se arriva Martial

Insigne cambia procuratore: spostamento in vista?

Le indiscrezioni della serata di lunedì sembrano trovare riscontro sui quotidiani in edicola oggi: secondo la Gazzetta dello Sport se Neymar dovesse davvero accettare ultra-milionaria l'offerta del PSG, allora i blaugrana potrebbero davvero pensare a uno tra Insigne, Dybala e Coutinho per sostituirlo. Occhio soprattutto all'attaccante del Napoli...

La nostra opinione: dopo Marco Verratti, anche Lorenzo Insigne potrebbe passare nella scuderia di Mino Raiola. "La Repubblica" lo scriveva ieri, oggi ecco i giornali titolare che il piccolo campione del Napoli è nel mirino del Barcellona. Non può essere solo un caso. Una cosa è certa: se il Barça dovesse davvero perdere Neymar allora dobbiamo aspettarci un super-colpo in entrata. Mediaticamente Coutinho e Dybala sono i più quotati ma anche i più complicati da spostare: il Liverpool chiede 100 milioni per il brasiliano, mentre la valutazione dell'argentino non può essere troppo distante da questa. Insigne è un altro profilo da considerare, soprattutto nel caso in cui cambi procuratore.

Inter: Perisic via solo per Martial

Secondo il Corriere dello Sport, Ivan Perisic è sempre nel mirino del Manchester United, ma l'Inter sarebbe disposta a cederlo solo se in cambio arrivassero 50 milioni di euro più il prestito di Martial.

La nostra opinione: "Perisic? Se l'Inter dovesse accettare un certo tipo di richiesta, andremmo a prendere un giocatore altrettanto importante": Luciano Spalletti è stato molto chiaro in merito alla questione riguardante la partenza del croato, che è stato al solito uno dei migliori nella partita di International Cup disputata contro il Lione. D'altra parte, Martial sarebbe un sostituto assolutamente all'altezza della situazione, visti anche i numeri messi in mostra da par sua nel test contro il Real Madrid. Insomma, se davvero l'Inter riuscisse a convincere Mourinho di cedere in prestito Martial e di aggiungere una cospicua somma di denaro, non si potrebbe certo parlare di "addio doloroso di Perisic".

Schick tolto dal mercato, almeno per ora

La Sampdoria ha deciso di togliere Patrick Schick dal mercato, lo comunica l'Ansa. Il giocatore ora è a riposo dopo gli esami clinici che avevano evidenziato un'infiammazione al cuore, cosa questa che aveva fatto saltare la trattativa tra blucerchiati e Juventus.

La nostra opinione: Schick tolto dal mercato, ma solo per il momento. Dopo ferragosto il giocatore verrà sottoposto a nuovi accertamenti, al termine dei quali verrà valutata la possibilità di metterlo nuovamente in vendita. Certamente i tifosi della Sampdoria sarebbero ben lieti di tenerlo ma se il ragazzo starà bene - ed è quello che tutti si augurano - allora sarà difficile tenere testa alla corte delle big italiane. Nedved ha detto "Tutto può succedere", quindi non è affatto escluso che proprio la Juve possa tornare alla carica, anche se a ben guardare gli organici delle squadre sarebbe l'Inter ad averne maggiormente bisogno.