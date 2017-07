Edicola. Inter, Icardi non recupera: interessa Kalinic. Juventus, Matuidi primo della lista

Inter: preoccupa Icardi, sondaggio per Kalinic

Secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Inter ci sarebbe preoccupazione sulle condizioni di Icardi, che fatica a recuperare dal suo ultimo infortunio (retto femorale coscia sinistra) e continua a svolgere un lavoro differenziato. Per questo la dirigenza si muove in cerca di un possibile sostituto e potrebbe inserirsi nella trattativa per Kalinic, voluto fortemente dai "cugini" del Milan.

La nostra opinione: Quando Spalletti diceva "Icardi non sarà della partita, sta ancora recuperando dall'infortunio" prima del match con il Lione non sembrava particolarmente preoccupato, ma certamente non vedere Mauro in campo da due mesi a questa parte non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi dell'Inter. Al momento il vice-Icardi sarebbe Eder - che male non ha fatto quando ha dovuto sostituire l'argentino nel finale di campionato - ma l'italobrasiliano può agire anche in altri ruoli quindi un vero e proprio attaccante centrale potrebbe fare bene alla rosa nerazzurra. A meno che il giovane Pinamonti non possa tornare utile anche in questo senso.

Milan, arriva anche Sanches

Il Diavolo non si ferma: secondo il Corriere dello Sport il prossimo colpo sarà Renato Sanches, centrocampista portoghese del Bayern Monaco che Ancelotti ha già consigliato caldamente alla dirigenza rossonera e che ora si espone, facendo anche il nome del Milan.

La nostra opinione: In attesa di capire quanti (1 o 2) e quali attaccanti (Kalinic / Belotti) arriveranno a Milano, i rossoneri sembrano tornati una squadra molto appetibile anche per giocatori di una certa caratura: "Il Milan è un'opzione interessante e se ci fosse l'opportunità, mi piacerebbe. Penso che avrei più chance di giocare a Milano piuttosto che a Monaco". Più chiaro di così... Il centrocampo del Milan in questo momento è già a posto, almeno dal punto di vista numerico e della "titolarità" (Biglia-Kessié) in caso di schieramento a due in mezzo al campo. E' chiaro che Renato Sanches aggiungerebbe un bel po' di sostanza e reattività a un reparto che sicuramente andrà adattato a seconda del modulo che vorrò adottare Montella.

Juventus: stop per Emre Can, risale Matuidi

Matuidi ritorna in pole position: Tuttosport dedica l'apertura alla notizia che è tornata prepotentemente d'attualità nella giornata di ieri, proprio alla vigilia della sfida tra PSG e Juventus.

La nostra opinione: Alla Juventus serve fortissimamente un centrocampista centrale, questo lo sanno tutti. La corsa per Emre Can sembra essere chiusa in partenza, con il Liverpool che fa muro e si rifiuta di cedere il proprio gioiello. E allora Matuidi è il profilo giusto? Ha 30 anni, ha tanta esperienza internazionale pur avendo di fatto giocato solamente in Francia, e prende 4 milioni all'anno. Nulla di proibitivo, e nemmeno il costo del cartellino, visto che si attesta sui 20-25 milioni contro i 40-45 di valutazione dei vari Matic o N'Zonzi. E allora si torna a trattare con Raiola, con tutto ciò che questo comporta. Ma al momento Matuidi rimane l'acquisto più raggiungibile: non sarà la scelta n.1 ma è comunque una scelta intelligente.