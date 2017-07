Edicola. Si muove l'Inter: Vecino, Martial e... Schick. Milan: Belotti obiettivo numero 1

Si muove l'Inter: oltre a Vecino, piacciono Martial e... Schick!

Secondo la Gazzetta dello Sport già oggi potrebbe concretizzarsi il passaggio in nerazzurro del centrocampista della Fiorentina: intanto il calciomercato nerazzurro continua in direzione Manchester United (Martial via Perisic?), mentre si continua a guardare con attenzione il caso-Schick. Passati i famosi 30 giorni di stop forzato, anche Ausilio potrebbe gettarsi sull'attaccante della Samp.

La nostra opinione: I tifosi dell'Inter hanno fame di acquisti e finalmente sembra muoversi qualcosa anche in questo senso: forse il nome di Vecino non muoverà gli animi dei fan, ma si tratta di un giocatore solido e in netta crescita, che può far comodo al centrocampo nerazzurro. Di ben altra pasta sarebbe l'acquisto di Martial: l'attaccante francese potrebbe facilitare l'uscita di Perisic (45+5 milioni rifiutati per ora dallo United) e aggiungere imprevidibilità e qualità al reparto offensivo nerazzurro. Martial+Keita+Candreva: così si comincia a ragionare. Caso-Schick: rimane il mistero su cosa abbia davvero il ragazzo ceco. I test fisici effettuati durante l'Europeo sembravano ok - infatti poi ha giocato ancora con la sua Nazionale - ma successivamente si sono palesati strane complicazioni: rimane un giocatore molto interessante, ma la salute viene prima di tutto. Poi - se tutto andrà bene - sarà ancora asta a tutto campo.

Milan: 1. Belotti, 2. Kalinic

Il Milan ha fatto la squadra, manca solo la ciliegina sulla torta, rappresentata dall'attaccante top: Fassone ha fatto 3 nomi - Belotti, Morata, Aubameyang - ai quali si aggiunge quello di Kalinic, che aspetta con pazienza di conoscere il proprio futuro. Secondo Sky, Belotti sarebbe l'obiettivo numero 1, seguito a ruota da Kalinic, come conferma il CorSpor.

La nostra opinione: La sensazione è che il Milan sappia benissimo quello che sta facendo: al momento la trattativa "principe" è quella con il Torino: l'iniziale offerta di 40 milioni + Niang + Paletta non è bastata. Probabilmente non si arriverà a quella che è la richiesta di Cairo: 80 milioni + il cartellino dei due giocatori, ma come spesso succede la verità sta nel mezzo. 60+N+P, vale a dire più o meno 80 milioni di valore totale. E se il Toro non mollerà nemmeno a queste condizioni allora carta bianca per Kalinic, giocatore stimatissimo da Montella. Ovviamente Belotti è il preferito: attaccante giovane e italiano e in rampa di lancio, ma il Milan cascherebbe in piedi anche con il croato, meno appariscente ma certamente gradito ai più.

Neymar al PSG? Solo una suggestione di mezz'estate

Neymar rischia di diventare il nuovo caso dell'estate? Sì per la stampa brasiliana, no per quella catalana, "ni" per quella francese. 222 milioni da parte del PSG? Arrivano smentite sonore sia dalla Francia che dal Barça e non potrebbe essere che così.

La nostra opinione: "Al 200%, Neymar non si muoverà dal Barcellona durante questo calciomercato d'estate": bastano le parole chiare e decise del vicepresidente del Barcellona Jordi Mestre a riportare alla realtà il caso-Neymar. In più ci pensa lo stesso brasiliano a stemperare i toni, intervistato da Goal: "Quella appena trascorsa è stata la mia migliore stagione, lavoro per fare ancora meglio". Ormai non ci stupiamo più di nulla, ma sinceramente 220 milioni per un solo calciatore sembrano una follia anche ai giorni nostri.