El Shaarawy salta Roma-Napoli per un edema all'adduttore destro

Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a Stephan El Shaarawy per il big match di sabato sera contro il Napoli.

Come riporta il sito ufficiale del club giallorosso l'attaccante "di ritorno dagli impegni con la nazionale italiana, è stato sottoposto a controlli clinico-strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una quota di edema muscolare nell’adduttore lungo di destra - si legge in una nota - L’atleta continua il percorso riabilitativo impostato: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno".

La società giallorossa proverà a recuperare il 'Faraone' in occasione della sfida di Champions League contro il Chelsea.

Nainggolan: "Napoli forte, ma sono tranquillo"

" "Il Napoli gioca un buon calcio: noi dobbiamo rispettare l'avversario ma anche essere consapevoli della nostra forza e di potercela fare. Sono tranquillo. Come sempre io inizio a metterci la testa proprio il giorno della gara. Spero che ci sarà uno stadio pieno, perché questa è una partita è molto bella anche per un tifoso neutrale. "