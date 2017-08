Emre Mor all'Inter? Scheda e segreti del giocatore

L’Inter è ancora alla ricerca di un top player, ma tutto dipenderà anche e soprattutto dal mercato in uscita. A questo punto, i nerazzurri si concentrano sui giocatori del futuro, ed ecco sveltata la trattativa con il Borussia Dortmund per Emre Mor. L’agente del turco è stato avvisato a Milano, nella sede dell’Inter, per parlare di un eventuale futuro in Serie A. Dalle prime voci, si apprende della disponibilità del giocatore a vestire la maglia nerazzurra, con in mano già un accordo economico: 1,5 milioni a stagione più bonus per 5 anni. Più difficile però trovare l’accordo con il Borussia Dortmund, visto che i gialloneri chiedono almeno 20 milioni per trattare. L’Inter per ora punta al prestito con diritto di riscatto (fissato a 15), ma occhio alla Roma che potrebbe offrire proprio 20 milioni nel caso non andasse in porto l’operazione Mahrez (nonostante le smentite di Monchi). Alla finestra anche il Napoli dopo l’infortunio di Ounas, ma con il ritorno dell’algerino, diventa difficile per gli azzurri andare ad acquistare anche il classe ’97 turco.

Dati anagrafici

Nato : 24 Luglio 1997 a Bronshoj

: 24 Luglio 1997 a Bronshoj Ruolo : Ala destra

: Ala destra Piede preferito : mancino

: mancino Nazionale: Turchia (12 presenze, 1 gol)

Statistiche: solo 3 gol in carriera

Emre Mor comincia nelle giovanili del Lyngby, prima di passare al Nordsjaelland Under 19 che lo acquisterà a parametro zero nel gennaio del 2015. Nello stesso anno viene convocato per il Torneo di Viareggio, anche se formalmente non partecipa in nessuna delle gare disputate dai danesi che affrontano nell’ordine Fiorentina, Cremonese e Cesena (qui viene portato in panchina). Lui, intanto, segue il percorso delle Nazionali giovanili della Danimarca, prima dell’arrivo di Terim che lo convince a seguire le sue origini e passare alla Turchia Under 21. Nel Novembre 2015, comincia a giocare nella prima squadra del Nordsjaelland con due reti nelle prime 6 giornate di campionato. Il turco comincia a farsi notare per dribbling e grande tecnica, anche se il suo allenatore continua a tirargli le orecchie per quel suo fare troppo individualista. Nel complesso, la sua stagione in Superligaen è ottima tanto che Terim lo porta agli Europei, in Francia, con la Nazionale maggiore. Da lì la grande occasione al Borussia Dortmund, anche se non ha avuto continuità a causa di diversi infortuni. In totale, sono 19 le presenze con i gialloneri tra Bundesliga, Champions e Coppa di Germania con un solo gol all’attivo e 3 assist.

Squadre Presenze Gol Nordsjaelland (2015-2016) 13 2 Borussia Dortmund (2016-2017) 19 1

Valutazione economica: un bell’azzardo pagarlo 20 milioni

Fa bene l’Inter a puntare la trattativa sul prestito con diritto di riscatto. Nonostante siano innegabili le qualità del giocatore turco, il suo approccio alla Bundesliga non è stato così sereno, soprattutto a causa di molti infortuni (proprio in questo momento Emre Mor è out e non può giocare). Il Borussia Dortmund vuole comunque portarsi a casa una plusvalenza, ma pagarlo ora 20 milioni sarebbe una scommessa azzardata. Il riscatto a 15 milioni, sarebbe il prezzo giusto per il classe ’97.

Qualità: grandissima tecnica e capacità nel dribbling

Parlavamo di qualità di Emre Mor. Il turco è uno di quei giocatori che prendono palla al piede, testa bassa, e cominciano a saltare qualsiasi avversario. Non lo ha fatto solo nel campionato danese, anche agli ultimi Europei di Francia e in Bundesliga, quando ne ha avuto la possibilità, ha dimostrato il suo grande talento palla al piede. Quando va in transizione è veramente difficile fermarlo, se non riccorendo al fallo...

Difetti: pochi gol all’attivo, fisico troppo esile

Uno dei talloni d’Achille del turco, è sicuramente il fisico. Troppo leggero, Emre Mor patisce quando incontra avversari che hanno come punto forte l’aggressività. Si infortuna spesso, e non riesce così ad avere continuità e centrare quel salto di qualità che lo porterebbe a diventare un giocatore da grande squadra e non solo una mera promessa. Altro difetto, fa pochi gol: nonostante metta in subbuglio tutte le difese avversarie, riesce a fatica a centrare la porta.

Curiosità: Terim lo ha ‘consigliato’ alla Fiorentina

Non solo Inter e Roma. Anche la Fiorentina sembrava interessata ad Emre Mor. I Viola erano stati consigliati proprio da Fatih Terim, ex ct della Nazionale turca, che lo lanciò due anni fa, sottraendolo alla Nazionale danese.

" Giocava a Copenaghen, lo staff dei miei osservatori me ne parlò subito bene e andai a vederlo. Giocatore straordinario, lo dico subito. Io l’ho valorizzato dandogli fiducia, affetto e spazio. È un ragazzo straordinario, speciale, bravo ma molto timido. A Firenze può diventare un idolo, ve lo assicuro, basta che si senta apprezzato. Con l’affetto e l’aiuto dei fiorentini farà delle grandi cose. Non credo che avrà difficoltà nella serie A italiana, così come non ne avrebbe nella Liga, in Premier o negli altri grandi campionati. [Fatih Terim a labaroviola.com] "

Ecco come gioca Emre Mor

Giocatore di talento, grande dribbling, e sapienza nel dare del tu al pallone. Sarà pur timido, ma non ha paura di provare a crossare con la rabona.