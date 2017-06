Facciamo i conti: Dybala costa come Hazard e Ronaldo, Insigne vale più di Belotti

N'Zonzi 40 milioni? Troppi. Ma se il City ha pagato 40 un portiere brasiliano del Benfica. E se vende Perisic, l'Inter, quanto può incassare? Andrè Silva a 38 milioni è un colpaccio o un rischio? Ma Dybala esattamente quanto vale? Più o meno dei 90 pagati la scorsa estate da Higuain? Domande lecite, che, durante la lunga estate del calciomercato emergono in qualsiasi discussione tra appassionati. Stabilire l'esatto prezzo di un giocatore nell'epoca moderna è davvero complicato. Dipende da procuratori, scadenze contrattuali, ambizioni singole si giocatori e club, offerte sull'ingaggio. E diventa, giustamente, complicato comprendere se qualcuno viene pagato troppo o troppo poco. Saranno magari poi le prestazioni in campo a rendere meglio l'idea. Per aiutarci, però, è venuto in nostro soccorso il CIES, osservatorio scientifico-sportivo da sempre attento alle dinamiche del calciomercato.

Neymar vale più di tutti, Dybala nella top-10

Di cosa si tratta? Il team di ricerca CIES Football Observatory ha sviluppato un approccio collaudato e interessante per stimare su base scientifica il valore di trasferimento dei giocatori professionisti nei top-5 campionati europei. È stata stilata così la classifica dei 110 giocatori dei cinque grandi campionati europei con un valore di mercato stimato di oltre 40 milioni di euro. Neymar del Barcellona domina la graduatoria con i suoi 210 milioni di euro, davanti alla coppia del Tottenham Dele Alli (155) e Harry Kane (154). Poi Messi, Griezmann, Suarez, Pogba, Higuain, Hazard e Dybala, che con i suoi 115 milioni di valutazione supera di tre milioni Cristiano Ronaldo, scalzandolo fuori dalla top-10. Reale o no, non sta a noi giudicarlo in questo caso. Sicuramente curioso.

La classifica del CIES (Dati in milioni di euro)

Come funziona l'algoritmo: prestazioni, status, età, contratto e posizione

L'esclusivo algoritmo CIES Football Observatory si basa su un'analisi approfondita di quasi 2000 trasferimenti di mercato. Le variabili attraverso le quali i valori di trasferimento sono modellati includono le prestazioni dei giocatori e dei loro club di appartanenza, lo status internazionale del singolo top player, il contratto, l'età e la posizione in campo. Sono parametri che vengono valutati e aggiornati di mese in mese, in base all'evolversi delle varie situazioni. Dopo la stagione 2016/17 la classifica è quella che vedete nelle immagini qui sopra.

I giocatori della Serie A nei primi 110 posti

Posizione nella classifica Giocatore Valutazione (Milioni) 8 Gonzalo Higuain 120,2 10 Paulo Dybala 115,3 32 Lorenzo Insigne 75,7 36 Andrea Belotti 71,9 40 Mohamed Salah 67,5 45 Mauro Icardi 64,9 54 Radja Nainggolan 60,4 71 Dries Mertens 53,3 72 Ciro Immobile 52,8 74 Edn Dzeko 51,5 87 Elseid Hysaj 45,8 94 Marek Hamsik 44,3 99 Miralem Pjanic 43,9 100 Antonio Rudiger 43,2 104 Kalidou Koulibaly 41 106 Alex Sandro 40,5 108 Joao Mario 40,4 109 Leonardo Bonucci 40,2

Premier la più rappresentata, solo cinque gli italiani

Nel complesso possiamo dire che la Premier League inglese è la più rappresentata tra i calciatori elencati. Il valore di trasferimento stimato del decimo giocatore più costoso della Premier League è di 85 milioni di euro. Questa cifra è di 73 milioni di euro per la Liga spagnola, 51 milioni di euro per la Serie A italiana, 47 milioni di euro per la Bundesliga tedesca e 40 milioni di euro Ligue 1. Il giocatore più giovane della classifica è il talento francese Kylian Mbappé (93 milioni di euro), mentre il più attempato è l'attaccante portoghese e prossimo pallone d'oro Cristiano Ronaldo (112 milioni di euro). Italiani ne troviamo cinque: Insigne 76 milioni, Belotti 72, Verratti 55, Immobile 53 e Bonucci 40.