Facciamo i conti: main e retro sponsor, i club di Serie A aumentano i ricavi

Per adesso mancano all'appello soltanto Atalanta, Sampdoria e Roma, che sono ancora alla ricerca. Le altre 17 squadre del prossimo campionato hanno invece già accordi firmati e loghi vistosi nelle nuove magliette da indossare. Una crescita evidente rispetto agli ultimi anni. Parliamo dei main sponsor dei club di A, gli sponsor "ufficiali" che, sommati a quelli tecnici, rappresentano fondamentali introiti per le nostre società. Marchi che possono essere legati alla proprietà, come Jeep, Paluani o Mapei, o che ormai da anni lavorano in simbiosi con il club che pubblicizzano, come Lete col Napoli o Pirelli con l'Inter. Partnership commerciali remunerative per entrambe le parti: il club che incassa e lo sponsor che riceve una visibilità notevole. Quasi tutte le nostre società vantano accordi pluriennali e questi marchi preferiscono legarsi ai club in questione per lunghi periodi, giocando soprattutto sull'associazione di idee automatica.

I main sponsor della Serie A 17/18 (Dove non presente, non reso noto)

Squadra Main sponsor Milioni annui Atalanta Benevento La Molisana Bologna Faac 0,5 Cagliari Ichnusa Chievo Paluani 1,5 Crotone Metal Carpenteria Fiorentina Folletto 3,5 Genoa Eviva Inter Pirelli 12 Juventus Jeep 18 Lazio Seleco 4 Milan Fly Emirates 16 Napoli Lete - Garofalo 10 Roma Sampdoria Sassuolo Mapei 18 SPAL Vetroresina 0,6 Torino Suzuki 2 Udinese Dacia Verona Metano Nord 1,5

Dominano le big e...il Sassuolo

A dominare la classifica italiana dei main sponsor ci sono ancora Juventus e Sassuolo, con 18 milioni di euro annui ciascuna. Ovviamente, come detto precedentemente, in entrambi i casi i gruppi proprietari del marchio sponsorizzato posseggono anche pacchetti azionari del club. Mapei e Jeep (gruppo Fiat), infatti, campeggiano nelle magliette neroverdi e bianconere. Poi il Milan con Fly Emirates (è in corso un accordo quinquennale da 80 milioni complessivi), Inter con Pirelli e Napoli con Lete e Garofalo. Più indietro Lazio con Seleco (4 milioni annui), Torino con Suzuki e Fiorentina con Folletto. Mentre le tre neopromosse, Benevento, SPAL e Verona, hanno già tutte sponsorizzazioni consolidate e cresciute per la partecipazione al massimo campionato.

Il retro-sponsor contagia: ora ce l'ha anche la Juventus

La Juventus da quest'anno sulla maglietta brandizzata Adidas non avrà più solo la scritta frontale "Jeep". I bianconeri hanno infatti firmato un accordo triennale con Cygames, celebre produttore giapponese di videogiochi, che comparirà sul retro della maglia, sotto al numero. Una svolta per il club piemontese, che non aveva mai avuto scritte sul retro, e un ulteriore entrata. In realtà tutta la Serie A si sta convertendo a questa nuova strategia commerciale. Ad esempio compare Illumia dietro le maglie del Bologna o Driver (marchio Pirelli) e Kimbo dietro a quelle di Inter e Napoli. La possibilità di apporre uno sponsor sulla schiena era stata approvata dalla Lega di Serie A nel luglio del 2014 e ora i nostri club si stanno aggiornando. "Abbiamo votato all’unanimità una delibera interessante in base alla quale chiederemo alla Federazione di cambiare l’art.72 delle NOIF che riguarda gli spazi dedicati agli sponsor di maglia, introducendo un nuovo spazio pari a circa 200 centimetri quadrati nella parte posteriore della maglia sotto il numero", aveva dichiarato all'epoca il presidente Maurizio Beretta.

Confronto con l'estero sempre impietoso

E nonostante da noi i ricavi aumentino, resta inaffrontabile il paragone con gli altri grandi campionati. La Serie A rimane sotto i 100 milioni complessivi per main sponsor sulle magliette, mentre la Ligue 1 nel 2016/17 era a quota 103 milioni, ad un passo dalla Liga (105), ma distante da Bundesliga (168 milioni). A dominare questo mercato è ovviamente la Premier League, che nel 2017/18 supererà i 350 milioni di euro. Chevrolet, solo per citare un esempio, sborsa annualmente 55,8 milioni di euro per comparire sulle maglie del Manchester United. Il Chelsea ne incassa 53 a stagione da Yokohama, l'Arsenal 35 dallo stesso main sponsor del Milan, Fly Emirates. Bayern-Telekom e Real-Fly Emirates sono altre coppie fisse, mentre il Barcellona da quest'anno ne riceverà 55 a stagione da Rakuten, multinazionale giapponese dell'e-commerce (il suo negozio virtuale ha più di 50 milioni di utenti registrati) che ha concluso un accordo quadriennale con il club catalano. Altre cifre, altre mondi e altri modi di guadagnare. Una differenza abissale per la nostra Serie A.