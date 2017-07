Facciamo i conti: Milan, più che i milioni spesi, il problema può essere il monte ingaggi

Come fa il Milan a spendere tutti questi milioni? Sta diventando la domanda più comune dell'estate. Come analizzato da Calcio e Finanza, però, il Milan (considerando i vari investimenti della nuova proprietà) aveva un budget di almeno 115 milioni di euro per questa sessione di mercato. E, aggiungiamo noi, non tutti e nove i cartellini dei nuovi acquisti verranno pagati nella stagione 2017/18. Per avere Kessié, ad esempio, nei primi due anni saranno versati all'Atalanta solo otto milioni di prestito (quattro all'anno). E anche l'acquisto di Bonucci verrà saldato in tre esercizi, così come quello di Biglia. Non si conoscono (perché non sono state rese note) le formule di pagamento di Silva, Calhanoglu e Rodriguez, ma i conti sono presto fatti: il Milan non tirerá fuori oltre 200 milioni in questa campagna acquisti, ma almeno una settantina in meno. Poco sopra, quindi, i 115 previsti. La domanda che dovremmo porci, più che altro, sarà invece sul mantenimento di un nucleo di giocatori di così elevato valore. Con la qualificazione alla prossima Champions, che garantisce entrate sicure per almeno 70-80 milioni nessun problema. E senza il Milan riuscirà agevolmente a gestire un monte ingaggi così elevato? Proviamo a capirlo.

I giocatori piú pagati del Milan 2017/18 (aggiornato al 20/07)

Giocatore Stipendio netto annuale (milioni) Bonucci 6,5 Donnarumma 6 Biglia 3,5 Bacca 3,5 Calhanoglu 3 Rodriguez 2,5 Kessié 2,5 Musacchio 2,5 Montolivo 2,5 Abate 2,3

Bonucci e Donnarumma trattati da re: siamo sopra i 50 netti

Il colpo finora principe della campagna estiva rossonera, Leonardo Bonucci, riceverà uno stipendio di 6,5 milioni di euro netti a stagione, a cui andranno aggiunti i vari bonus che lo potrebbero portare a 10 netti. Poi Gianluigi Donnarumma, che ha firmato un rinnovo da 6 milioni all'anno, quindi tutti gli altri nuovi acquisti: Biglia 3,5, Calhanoglu 3, Rodriguez 2,5, Kessiè 2,5, Musacchio 2,5, Andre Silva 2, così come Conti, mentre Borini percepirà 1,5 milioni annui. Forse troppo, considerando che deve ancora arrivare un grande attaccante e che per adesso non sono sufficienti i 10 milioni netti in meno di stipendi risparmiati per le cessioni di Kucka, Bertolacci, De Sciglio, Poli, Lapadula e Honda. Restano, infatti, ancora Bacca (3,5 a stagione), Montolivo (2,5), Abate (2,3) e Zapata (1,7), Bonaventura e Romagnoli (2 ciascuno). E probabilmente verrà offerto un rinnovo congruo a Suso (che ora guadagna 1), visto che Mirabelli ha tolto lo spagnolo dal mercato. In pratica siamo (e saremo a maggior ragione a fine mercato) tranquillamenti sopra i 50 milioni di euro netti, che al lordo sono circa 110. Ragionando invece anche sul rinnovo a Montella e il suo staff, scopriamo che come costi complessivi a bilancio del monte stipendi, il Milan in questo momento ha avuto un aumento di circa 60 milioni di euro lordi rispetto alla scorsa stagione.

Milan: confronto monte ingaggi netto ultime 3 stagioni

Stagione Monte ingaggi lordo (milioni) 2017/18 110 (aggiornato al 20/07) 2016/17 80 2015/16 94

Superate Roma e Napoli, ma c'è il rischio di fare come l'Inter

Con questa faraonica e dispendiosa estate, ragionando sul lordo, il Milan (siamo circa a 110 milioni lordi) ha già superato come monte ingaggi la Roma, che per ora si assesta sui 90 milioni, e il Napoli, quarto in questa speciale classifica, con una spesa di circa 95 milioni. Irraggiungibile ovviamente la Juventus, che è a quota 145 milioni lordi di stipendi. L'Inter, che per ora naviga sui 120 milioni lordi, deve essere di monito ai rossoneri. Avendo un monte ingaggi così alto, non essendosi qualificata alla Champions e avendo obblighi UEFA da rispettare, ha dovuto ridurre le proprie mire in questa sessione estiva di calciomercato, calibrando ogni possibile acquisto. Proprio per non mettersi nei guai in futuro. Anche perché, alzare gli stipendi è semplice, ma ridurli è parecchio complicato. Così come è poi complicato negare rinnovi a chi sta facendo bene e magari ha richieste da altri club. "Bonucci e Donnarrumma guadagnano 6 milioni all'anno, perché io meno?", potrebbero sentirsi dire Fassone e Mirabelli nel corso della stagione. Discorsi che sicuramente la dirigenza rossonera avrà già ipotizzato, ma che potrebbero diventare fastidiosi (a prescindere dalle disponibilità economiche della proprietà) in caso di mancato arrivo nelle prime quattro del prossimo campionato.