Facciamo i conti: Mino Raiola, un boss da oltre 300 milioni di euro

Provate a fare un attimo mente locale. Quali sono i nomi che hanno scosso le ultime sessioni estive di calciomercato? Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma. E cosa hanno in comune? Sì, lo sapete bene. Sono tutti assistiti dallo stesso agente: Mino, all’anagrafe Carmine, Raiola. Globalmente considerato, quasi alla stregua di Jorge Mendes, uno dei tiranni del calciomercato mondiale. Una delle figure di spicco in sede di trattative, uno di quelli che movimenta ogni estate calcistica e che, tra tv e giornali, si guadagna titoli e copertine a suon di dichiarazioni sui suoi corteggiatissimi adepti. Raiola è potente e, grazie ai legami che si è costruito negli anni con club e direttori sportivi, spesso riesce a influenzare direttamente le campagne di acquisti e cessioni di diverse squadre europee.

Una Scuderia clamorosa: oltre 300 milioni di contratti

E infatti ve li elenchiamo in ordine di valore: Pogba, Lukaku, Mkhitarian, Matuidi, Donnarumma, Bonaventura, Balotelli, Ibrahimovic, Abate, Romero. Più i giovani Tete, Kean, Justin Kluivert, Leandrinho. Una pattuglia pregiata. Un nucleo che vale circa 330 milioni di euro di cartellini. E Lukaku, Donnarumma, Matuidi e Balotelli sono attualmente ancora uomini mercato. Alcuni top player, tanti giovani talenti. Tutti “coltivati” negli anni, tutti mai sicuri di rimanere a lungo nella stessa squadra. Anche perché, senza troppi giri di parole e in barba al galateo, quando Mino Raiola decide che è il momento che un suo giocatore si sposti, non ci sono modi di fargli cambiare idea. Usate il termine che preferite: agente, procuratore, intermediario. Raiola ha costruito un impero anche grazie all’aumento di importanza delle figure come la sua nel mondo del calcio moderno.

Dato Milioni di euro Valore giocatori sua agenzia 330 Valore contratti da lui posseduti 318 Ingaggio più alto Pogba, 13 annui Giocatore che ha fruttato di più Ibrahimovic, 157

Procuratori: nel 2016 ben 344 milioni di euro incassati

Ma proviamo a capire meglio di cosa parliamo. Se il calciomercato internazionale , come è emerso dal “Fifa Tms Global Transfer Market Report”, ha generato nel 2016 un giro d’affari globale pari a 4,5 miliardi di euro, gli intermediari sono stati retribuiti per le loro fatiche con 344 milioni, poco più del 7% del totale. Una percentuale che varia molto di Nazione in Nazione, ma che definisce il nuovo record per questo settore: nel corso degli ultimi tre anni gli affari curati dagli intermediari sono passati da 919 a 1373 con un portafoglio ingigantito, da 204 a 344 milioni. L’Italia è il secondo mercato per commissioni versate nell’ultimo anno (102 milioni di euro, secondo solo all’Inghilterra con 114) e secondo anche per affari complessivi in cui è stato richiesto l’ausilio di un intermediario (183, dietro l’Inghilterra con 286); ma il nostro Paese passa in testa alla classifica se il dato viene paragonato a quanto denaro gira nel calciomercato: in Italia infatti il 10.9% del totale viene versato agli intermediari, cifra che scende al 7.1 in Inghilterra e al 4.4 in Portogallo. L’intermediario ad aver movimentato più denaro la scorsa estate è stato proprio Mino Raiola. I suoi affari con il Manchester United gli hanno fruttato in commissioni circa 50 milioni di euro sui 500 che ha movimentato tra cartellini e ingaggi.

L’escalation Ibrahimovic, la miniera Balotelli

Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG e United. Escludendo l’ultimo, tutti passaggi di cartellino plurimilionari. Un totali di 157 milioni di euro di movimenti, con ingaggi sempre fantasmagorici. Il solo Zlatan Ibrahimovic può esser fruttato a Raiola tra i 30 e i 40 milioni di euro, tra commissioni su stipendio e passaggio di squadra. Un po’ di più rispetto a quanti portati da Mario Balotelli, che dall’Inter al City, dal Milan al Liverpool, ha mosso un centinaio di milioni di euro. Tanti sulla fiducia, visto che la sua definitiva consacrazione non è mai arrivata. Sono solo due esempi che ben chiarificano il giro di denaro che è stato in grado (e sarà in grado) di generare uno degli agenti di calciomercato più influenti al mondo.

Quanto ha guadagnato? Impossibile quantificarlo

Secondo Forbes, Mino Raiola è il quarto agente di calciatori per guadagni. Arriva dopo veri e propri gruppi. Al primo posto c’è la Mondial Sport Management, (che gestisce calciatori in grande parte latinoamericani come Cavani, ad esempio); al secondo c’è la Gestifute di Jorge Mendes (bastano i nomi di Mourinho e Cristiano Ronaldo); poi la Stellar Group (Gareth Bale è uno degli assistiti). Un giro d’affari complessivo sul mercato del calcio di 356 milioni. Attenzione, perché questo non corrisponde comunque alle sue entrate reali. Perché? Perché le sue percentuali variano da giocatore a giocatore, da contratto a contratto, da situazione a situazione. E risulta quindi impossibile calcolare esattamente il suo patrimonio. Pur comprendendone comunque la portata.

Il caso-Pogba e la triste frontiere del calcio dei Raiola

Raiola non è stato al centro delle cronache di mercato delle ultime settimane solo per la questione Donnarumma. C’è stata anche l’indagine della FIFA, che vuole vederci chiaro sull’operazione che ha portato Paul Pogba al Manchester United. Il sospetto della federazione internazionale è che sia stata violata la normativa sui diritti economici dei terzi (third-party ownership), che è stata modificata nel 2014 con entrata in vigore ufficiale dal 1° maggio 2015 (con sanatoria per i casi antecedenti a quella data). In sostanza vuole accertarsi che dietro alla commissione concessa a Raiola non si nasconda una TPO. Tra la Juventus e la società di Raiola c’era un accordo che prevedeva un versamento di 18 milioni all’agente se il giocatore fosse stato venduto dalla Juventus per una cifra non inferiore ai 90 milioni di euro, e ulteriori 3 milioni per ciascun aumento di 5 milioni nell’offerta. Come noto, Pogba è ritornato a Manchester per 105 milioni di euro, una cifra che ha permesso così a Raiola di incassare 27 milioni di euro dalla società bianconera, ovvero la cifra su cui la FIFA sta indagando per capire se si tratta o meno di una TPO. Ci sarà tempo per stabilire eventuali responsabilità sulla vicenda, che però conferma una verità ormai inconfutabile: il calcio moderno è ormai nelle mani dei vari Raiola. Procuratori e agenti affamati e preparati, che hanno un ruolo chiave e decisivo nelle mosse di mercato dei club. In balìa di queste figure, che hanno aumentato a dismisura il potere decisionale dei giocatori e ridotto le possibilità di manovra delle squadre di calcio.