Facciamo i conti: Siviglia “banca” d’Italia, 74 milioni in due anni ai nostri club

Un club in crescita costante, che da ormai diversi anni importa in Spagna talento. E che pare avere un occhio di riguardo per il nostro campionato. Anche in questa sessione di mercato il Siviglia sta facendo la sua consueta "spesa" in Serie A. E infatti Ever Banega, ricomprato dopo una sola stagione all'Inter per 9 milioni di euro, e Luis Muriel, pagato 22 milioni di euro più bonus alla Sampdoria, saranno i primi due colpi della società andalusa. Per il terzo anno consecutivo la più antica società spagnola arriva in Italia per comprare, finanziando a suon di milioni diversi nostri club.

Legami solidi con Samp e soprattutto Inter

Definire anomalo il caso Banega pare quasi un eufemismo. L'Inter lo prese a parametro zero la scorsa stagione e il Siviglia dopo un'annata tutt'altro che briillante lo ricompra a 9 milioni di euro. Il tutto dopo aver "accettato" nel recente passato il prestito di Jovetic e quello (con esborso di un milione di euro) e quello di Andreolli. Un lavoro sinergico, che assume quasi le sembianze di una partnership se pensiamo anche ai vari giocatori che hanno un passato comune tra le due squadre, pur non essendo passati consecutivamente da Siviglia ad Inter o viceversa, come Kondogbia e Medel. Banega, ovviamente, genera una plusvalenza evidente all'Inter, molto utile per il Fair Play Finanziario. Così come potrebbe generare plusvalenza l'eventuale cessione di Jovetic, a lungo trattato dagli andalusi in queste settimane. La Sampdoria, invece, grazie a Correa e Muriel, diventa il club italiano che maggiormente ha beneficiato dalle spese del Siviglia.

Gli acquisti in Serie A del Siviglia negli ultimi 2 anni

Giocatore Milioni (bonus compresi) Muriel (Sampdoria) 28 Vazquez (Palermo) 15 Correa (Sampdoria) 13 Banega (Inter) 9 Rami (Milan) 8 Andreolli (Inter) 1

Non è una novità: ricordate Cigarini, Guarente e Maresca?

Fatto sta che dal 2015, considerando Rami dal Milan, Llorente dalla Juventus (svincolatosi), Vazquez dal Palermo e i già citati Muriel, Correa, Banega, Andreolli, il conto totale sale a 74 milioni di euro. Una cifra molto alta, che in questi tempi sarebbe "normale" se investita per un singolo giocatore, meno se spalmata in 7-8 acquisti. ll Siviglia, in ogni caso, ha sempre avuto brama dei giocatori della Serie A: Cigarini dal Napoli e Guarente dall’Atalanta nel 2010, Konko dal Genoa nel 2008, Stankevicius dalla Samp nel 2010, De Sanctis dall’Udinese nel 2007, Maresca nel 2005 dalla Fiorentina. Altri sei affari che portano questa striscia interminabile a superare il decennio di vita.

I capolavori di Monchi, lo scouting in Italia

Tralasciando discorsi su possibili favori di procuratori (che tra l'altro nei casi citati sono tutti diversi), è giusto precisare che il Siviglia ha uno scouting molto sviluppato in Italia e che, anche dopo i cambiamenti estivi nei vertici di mercato, ha mantenuto la stessa struttura. Dal 2000 al 2017, infatti, il club andaluso ha avuto lo stesso direttore sportivo: l’ex portiere Ramón Rodríguez Verdejo, noto a tutti come “Monchi”. L’attuale ds della Roma ha investito nel vivaio e costruito una rete di 16 osservatori e circa 700 suggeritori, tutti spalmati nei principali campionati europei e sudamericani. Dal vivaio del Siviglia sono usciti Sergio Ramos, Jesús Navas, Alberto Moreno. Sul mercato sono stati valorizzati giocatori come Dani Alves, Rakitic, Baptista, Seydou Keita, Bacca, Krychowiak o Gameiro, generando plusvalenze per oltre 250 milioni di euro.

L'arrivo di Arias: c'è continuità

Ricordando che lo scorso anno la Commissione Disciplinare FIFA ha sanzionato con una multa il Siviglia per aver infranto il regolamento sul trasferimento dei giocatori in riferimento al divieto sulle third-party ownership (tpo), non si può comunque non apprezzare la politica di un club che ha saputo ricostruirsi in continuazione, togliendosi anche delle enormi soddisfazioni in ambito internazionale (5 Coppe UEFA/Europa League e una Supercoppa europea). Dopo l’addio di Monchi, che ha scelto i colori giallorossi appunto, come responsabile del mercato andaluso è stato scelto Oscar Arias, suo ex collaboratore. Un filo di continuità, per mantenere invariate le strategie operative. Il tutto in perfetto accordo con il nuovo allenatore Eduardo Berizzo, che ha preso il posto di Jorge Sampaoli. Un passaggio di consegne che non ha cambiato la sostanza: il Siviglia guarda sempre con attenzione all'Italia e, quando lo ritiene opportuno, sovvenziona con assegni milionari i nostri club.