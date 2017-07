Facundo Colidio all'Inter: scheda e segreti del giocatore

Lo voleva pure la Juventus, ma a prenderselo è stata l'Inter. Segno che la stoffa c'è e che il potenziale è quello di un crack, come in argentina chiamano i campioni. Dopo i vari Zaniolo e Odgaard, è Facundo Colidio la nuova stellina scelta dal club nerazzurro: 17 anni, attaccante delle giovanili del Boca Juniors, si trasferirà a Milano a gennaio, al raggiungimento della maggiore età. Bruciati i bianconeri, che gli avevano messo gli occhi addosso al Sudamericano Under 17 disputato a inizio anno senza però riuscire a chiudere la trattativa con gli xeneizes.

Dati anagrafici

Nato: 4 gennaio 2000 a Rafaela (Argentina)

Ruolo: Attaccante

Piede preferito: Destro

Nazionalità: Argentina (zero presenze)

Facundo ColidioEurosport

Statistiche: non ha ancora debuttato in Primera

Con ogni probabilità, Colidio non arriverà nemmeno a debuttare nella prima squadra di Guillermo Barros Schelotto: fino a questo momento si è issato fino alla formazione riserve del Flaco Schiavi, mettendosi però in mostra, come detto, soprattutto al Sudamericano Under 17 disputato a febbraio e marzo in Cile. L'Argentina non è riuscita a qualificarsi per il girone finale, ma lui si è messo in mostra con due reti messe a segno in pochi minuti nella gara vinta per 3-0 contro il Perú.

Squadra-Anni Presenze Gol Argentina (Sudamericano Under 20 2017) 4 2

Valutazione: 6-7 milioni per un 17enne

Che l'Inter abbia deciso di fare sul serio con i giovanissimi è certificato dalla cifra che Suning si appresta a spendere per portarlo in Italia: 6-7 milioni di euro. Somma non indifferente per un diciassettenne (peraltro appena convocato dalla Selección Under 20, con la quale si allenerà per 8 giorni), ma al contempo investimento per il futuro. Il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici, ha confermato tutto: "Abbiamo accettato l'offerta, presto Colidio sarà un giocatore dell'Inter".

Qualità: movimento e accelerazioni

Colidio è un 'nove' vero. Di quelli che lasciano sempre un'intera difesa con il fiato sospeso, pronti ad approfittare di ogni minima situazione favorevole. Alto ma non altissimo (un metro e ottanta), sa però destreggiarsi come terminale centrale ma anche allargarsi per ricevere il pallone. Un centravanti completo, insomma, non statico ma sempre in movimento. Un pibe esplosivo che lotta su tutti i palloni, che mette in campo la garra argentina. Scatto e accelerazione potenti, destro come piede preferito e un senso del gol che lo accomuna a quel Mauro Icardi con cui sogna un giorno di giocare: così Colidio si presenta all'Inter.

Difetti: il colpo di testa

Il gioco aereo di Colidio è migliorabile: lui stesso ha ammesso candidamente di voler migliorare il fondamentale del colpo di testa per poter diventare un attaccante davvero completo. Le sue caratteristiche, inoltre, lo portano forse troppo spesso lontano dall'area, e dunque dalla porta avversaria. Difetti da migliorare per raggiungere i livelli di Suarez e Lewandowski, i suoi due modelli dichiarati.

Curiosità: ha iniziato in porta

Nelle giovanili dell'Atletico Rafaela, la squadra della sua città, dove ha giocato fino a 14 anni, Colidio ha mosso i primi passi tra i pali: voleva somigliare al fratello, pure lui portiere. Poi ha capito di aver commesso un errore, si è tolto i guanti ed è avanzato fino all'attacco, affinando con il passare degli anni le proprie doti offensive. Mai scelta fu più azzeccata.

Video: ecco come gioca Colidio

Video: Colidio in gol contro il Racing