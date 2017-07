Fantacalcio, le ultime novità sul listone delle quotazioni Gazzetta: Papu Gomez e Mertens attaccanti

Mertens e Gomez ufficialmente "attaccanti"

Non poteva essere diversamente: chi lo ha acquistato lo scorso anno ha fatto il "botto". 28 gol in Serie A per il belga non potevano passare inosservati, e quindi ecco il suo passaggio da centrocampista ad attaccante: dopotutto anche Sarri è stato chiaro in merito, anche a inizio stagione il posto da titolare nella front-line del Napoli sarà suo. Chi vorrà aggiudicarsi Mertens, secondo le indiscrezioni, dovrà investire 35 crediti, uno in più del capocannoniere Edin Dzeko.

Un altro cambio di ruolo più o meno annunciato è quello del Papu Gomez: da centrocampista/trequartista a trequartista/attaccante, forte dei 16 gol realizzati nel campionato scorso sotto la guida di Gasperini. Fanno lo stesso percorso Suso (Milan), Politano (Sassuolo), Verdi e Di Francesco (Bologna).

Un passo indietro per Ilicic e Chiesa

Chi fa il percorso inverso sono Ilicic (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Chiesa (Fiorentina), Djuricic (Sampdoria): questi giocatori si trasformano in trequartisti/centrocampisti. Stesso discorso per Medel (Inter), Sala (Sampdoria), Asamoah (Juventus), che diventano difensori a tutti gli effetti, mentre Spinazzola (Atalanta), Sosa (Milan), Praet (Sampdoria) saranno centrocampisti. Dybala (Juventus), Boyé (Torino), Palladino e Pandev (Genoa) ed Eder (Inter) fanno solo mezzo passo indietro diventando trequartisti/attaccanti.

Ecco perché

Nella Gazzetta di oggi sono spiegati tutti i criteri presi in considerazione per il cambio di ruolo dei giocatori sopra citati.

modulo che adotterà la squadra

posizione in campo del giocatore

interpretazione del ruolo a seconda delle caratteristiche del giocatore

passato/possibili ruoli alternativi in caso di cambio modulo