Fassone e Montella, il nuovo Milan si svela: "Donnarumma farà parte del nostro ciclo"

"Il 5 luglio è una data importante: comincia la nuova avventura del Milan. Sono passati 80 giorni dall'insediamento e siamo quasi al giro di boa dei 100 giorni. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti e sono motlo soddisfatto. Il primo è stato la costruzione e il possibile miglioramento della rosa: siamo stati coerenti con quello che avevamo promesso. L'obiettivo di completare i due terzi della rosa prima dell'inizio della stagione è quasi fatto, manca ancora un terzo. La qualità dei giocatori inseriti è in linea con obiettivi che ci siamo dati". Così ha parlato Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dei rossoneri.

" Sono pieno di entusiasmo, la squadra sta nascendo, si sta completando. Sono arrivati tanti giocatori nuovi, giovani ed esperti, provenienti da altri campionati diversi. Mi aspetta tanto lavoro, sono entusiasta di poterlo iniziare in questo cambiamento. "

Montella: "Oggi l'obiettivo è la Champions League"

Così Vincenzo Montella, allenatore del Milan, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione rossonera: "La squadra è da completare, vanno ancora prese delle decisioni importanti sulle uscite - prosegue il tecnico. Il nostro obiettivo oggi è arrivare in Champions e per farlo abbiamo bisogno di superare almeno due squadre: tra queste ci sono Roma, Napoli e forse una diretta concorrente come l'Inter. Davanti a noi abbiamo anche Atalanta e Lazio, poi ovviamente la Juve che resta la squadra da battere".

" La competitività è alta, ci aspetta una stagione difficile e dalla squadra mi aspetto che ci sia lo stesso spirito dell'anno scorso che ci ha fatto riavvicinare ai tifosi. Vedo entusiasmo in loro, questo mi lusinga e mi dà motivazioni, ma non voglio che si percepisca presunzione, dobbiamo essere ambiziosi e realisti. Nei nuovi arrivi vedo una grandissima motivazione ed è quella che fa la differenza. "

Gianluigi Donnarumma, AC MilanGetty Images

Caso Donnarumma, Fassone "C'è una volontà condivisa"

"Dopo la comunicazione fatta dall'agente del giocatore (Mino Raiola, ndr) sulla sua non disponibilità ad estendere il contratto, abbiamo aperto la porta ad un ripensamento che parzialmente c'è stato. Ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo affrontato di nuovo la cose abbiamo formulato una nuova proposta che credo sia molto vicino ai desideri finali". Così Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, in merito alla riapertura della trattativa per il rinnovo di Donnarumma:

" Ci sono ancora degli aspetti da limare, però ci siamo quasi Gigio è convocato per il ritiro e la risposta, che speriamo positiva, ci deve arrivare in tempi molto, molto rapidi. "

Montella: "A casa Donnarumma il caffé è molto buono"

"Sono andato a mangiare a Castellammare di Stabia con la mia famiglia, non era una visita programmata: mi sono per caso sentito con il papà di Gigio, che già avevo conosciuto a Milanello, e ci ha invitati a prendere un caffé. Io gli ho detto che eravamo in 20!". Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha raccontato la visita fatta alla famiglia di Gianluigi Donnarumma: "Avevo piacere di andare a prendere il caffé, e siamo andati in tre, ho portato mio padre e mio nipote", ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa.

" Ci siamo conosciuti meglio, mi hanno chiesto delle situazioni, abbiamo parlato serenamente tra amici e devo dire che il caffé era molto buono. "

Montella: "Sta nascendo un grande progetto"

"Non ho mai avuto nessuna difficoltà a firmare, mi è stato prospettato un progetto che mi ha dato entusiasmo. Il feeling con la nuova dirigenza è nato subito e continua a crescere, non ho avuto nessun tipo di difficoltà": parole di Vincenzo Montella, allenatore del Milan, sulla sua volontà di rinnovare con il club rossonero.

" I nuovi acquisti? Ci siamo confrontati, analizzato il nostro progetto di calcio, salvando quello che c'era da salvare di questa squadra. Abbiamo tratto dei profili e i dirigenti hanno rispettato le indicazioni per quello che era un modello di gioco. Ogni acquisto è stato condiviso e rispecchia caratteristiche che si richiedeva per il ruolo, pensando a presente e futuro. "

Video - Conti: "Spero di vestire la maglia del Milan, rinuncio alle vacanze per firmare" 01:09

Mirabelli: "La logica è quella di aprire un ciclo"

"Stiamo cercando di seguire una logica: dall'età media dei giocatori si può capire che cerchiamo di aprire un ciclo. Manca ancora del lavoro, sarà il campo a dirci se questo grande lavoro è stato fatto in modo positivo". Parla Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, sulle mosse di mercato dei rossoneri: "Siamo fiduciosi, sappiamo che Milan è un cantiere aperto, cercheremo di tenerlo aperto nel più breve tempo possibile affinché il mister possa lavorare e completare il proprio lavoro".