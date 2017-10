Fassone riscalda il derby: "Inter club naif, Montella è un grande: Bonucci garanzia assoluta"

" "Non andare in Champions non sarebbe un dramma perché alla Uefa ho presentato anche dei piani che non prevedono la qualificazione alla Champions. Avere 40 milioni di euro di fatturato in più sarebbe positivo e ci consentirebbe di non dover pensare alla cessione di un giocatore". "

Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, in un’intervista al Guerin Sportivo è tornato sull’annoso tema della situazione economica del club rossonero, spiegando anche quali sono le avversarie con le quali il Diavolo dovrà battagliare per guadagnarsi un posto fra le prime quattro: “Juventus e Napoli sono più forti delle altre e la nostra corsa per entrare nelle prime quattro la dobbiamo fare su Roma, Inter e Lazio. Quando si inizia un nuovo progetto sono consapevole del fatto che ci voglia tempo e non si vinca al primo anno, ma cercheremo di dar fastidio a tanti”.

Fassone ha anche ribadito la propria fiducia nei confronti di Montella e difeso Donnarumma e Bonucci, gli uomini che hanno animato l'estate rossonera e che finora non hanno garantito quel qualcosa in più...

" "Montella è un grande allenatore. Lo avremmo confermato anche se la passata stagione non avesse raggiunto la qualificazione all’Europa League e gli riconosciamo straordinarie doti di gestione del gruppo. È stato importante che Gigio abbia sposato il nostro progetto. Averlo con noi, convinto degli obiettivi che vogliamo raggiungere, è importante. Peccato che Raiola non la pensi come lui, ma per noi è fondamentale avere soprattutto Donnarumma dalla nostra parte. Bonucci? Leo è una sicurezza e una garanzia. E’ un vero leader" "

Domenica si giocherà il derby, e Fassone non ha risparmiato una battuta all'Inter.

" E' una società che ha sempre avuto bisogno di un uomo forte in panchina, da Roberto Mancini a Mourinho. Ha un'anima naif, come una bella donna un po' disorganizzata, come l'ha definita Moratti. Ora ha trovato un uomo forte come Spalletti e sta andando bene". "