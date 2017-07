Federico Bernardeschi è a Torino: ora le visite mediche, poi la firma del contratto con la Juventus

Pochi minuti fa Federico Bernardeschi è arrivato a Torino al J-Medical per iniziare ufficialmente la sua avventura alla Juventus: un'operazione da 40 milioni di euro più una percentuale (10%) sulla futura rivendita. Il giocatore, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto di cinque anni a quattro milioni netti a stagione. Potrebbe essere lui il nuovo numero dieci della Juventus, prendendo una maglia lasciata libera dopo la partenza di Paul Pogba. Si aggregherà solo in seguito alla tournée americana con i suoi nuovi compagni di squadra.

Grande entusiasmo per l'ormai ex viola al suo arrivo al centro medico inserito nel complesso dello Juventus Stadium: diversi tifosi presenti ad accoglierlo, a conclusione di una trattativa lunga e non semplice.

Federico Bernardeschi, Juventus, Serie ALaPresse