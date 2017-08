Felipe Caicedo, una pantera per la Lazio: scheda e segreti del giocatore

Niente Azmoun: la Lazio ha deciso di rinforzare il proprio reparto offensivo con Felipe Caicedo. Ufficializzato nella giornata di ieri, il centravanti ecuadoriano fungerà da prima alternativa al titolare Ciro Immobile. Arriva a Roma dopo due anni all'Espanyol, che dalla sua cessione intascherà due milioni di euro, e ha firmato un contratto triennale, valevole dunque fino al 2020.

Dati anagrafici

Nato: 5 settembre 1988

Ruolo: attaccante

Piede preferito: sinistro

Nazionalità: ecuadoriana

Felipe Caicedo con la maglia dell'EspanyolEurosport

Statistiche: un'annata in doppia cifra

Non si può certo dire che Caicedo sia un bomber da 20 reti a stagione. Anzi: nonostante sia una prima punta vera, in carriera è andato a segno in doppia cifra soltanto una volta, nel 2010/11 con la maglia del Levante, in quella che è stata la miglior annata della sua carriera.

Squadra-Anni Presenze Gol Basilea (2006-2007) 45 11 Manchester City (2008-2011) 26 4 Sporting CP (2009/10) 7 0 Malaga (2009/10) 18 4 Levante (2010/11) 27 13 Lokomotiv (2011-2013) 52 11 Al Jazira (2014) 9 4 Espanyol (2014-2017) 93 19 ULTIMA STAGIONE (Espanyol) 27 2

Valutazione: prezzo onesto

Ammettiamolo: non è un colpo da far luccicare gli occhi. E, di conseguenza, nemmeno il prezzo che la Lazio ha pagato all'Espanyol per acquistarlo è troppo alto: 2 milioni e mezzo di euro. Siamo ben lontani, insomma, dalle cifre spropositate a cui il calciomercato ci ha abituati nelle ultime sessioni.

Qualità: la potenza fisica

A risaltare immediatamente agli occhi, quando si vede giocare Caicedo, è la sua struttura fisica potente: alto un metro e 85 circa, secondo le ultime stime pesa poco più di 80 chili. Caratteristiche che sfrutta per battagliare contro l'intera difesa avversaria, per lanciarsi in profondità e per proteggere il pallone. Ha muscoli, ma guardandolo non si può non notare una certa grazia nei movimenti: è per questo che lo chiamano "pantera". Il sinistro è dotato, una delle specialità della casa: il neo laziale sa come usarlo, anche da fuori.

Difetti: non è un cecchino

Che dire di un giocatore reduce da 19 gol in 3 stagioni di Liga, poco più di 6 a stagione? Che potrà anche essere una punta vera, ma la porta non la vede molto. No, come dicevamo Caicedo non è un cecchino. Non lo è mai stato. Ed è questo che ne ha limitato l'ascesa, dopo i promettenti inizi al Basilea e il trasferimento al Manchester City. Altro aspetto da migliorare: il gioco aereo. Sembra paradossale, considerato che non stiamo parlando di un attaccante tascabile, ma così è.

Curiosità: più gol di Neymar

Se il gol non è mai stato la prerogativa principale di Caicedo, stupisce notare come nella classifica cannonieri del raggruppamento sudamericano di qualificazione a Russia 2018 il nome del neo biancoceleste compaia al secondo posto. 11 partite, 7 reti. Non male. Capocannoniere è Cavani con 9 centri, poi tutti dietro: Neymar ne ha 6 come Alexis Sanchez, Gabriel Jesus 5, Messi (comunque penalizzato dalla squalifica rimediata a marzo) 4, Suarez 3.

Video: ecco come gioca Caicedo

Direttamente dall'account YouTube della Liga, ecco la Top 5 dei gol messi a segno da Caicedo due campionati fa con la maglia dell'Espanyol. Nel secondo video, invece, l'ecuadoriano realizza una rete da opportunista al Levante e poi, da fresco ex, non esulta.

Video: La Top 5 del 2015/16

Video: gol al Levante e niente esultanza