Fiorentina anno 0: guida romantica ai tanti “sconosciuti” importati da Corvino

Scrittore, saggista, poeta, drammaturgo e politico per gran parte del 1800. Ma soprattutto considerato all’unanimità il padre del romanticismo in Francia. Stiamo parlando di Victor Hugo. Cosa c’entra questo flashback storico-culturale? Lo evoca uno dei nuovi acquisti della Fiorentina 2017/18, un brasiliano di 26 anni che ne storpia leggermente il nome. Vitor Hugo Franchescoli de Souza, il giocatore più pagato (fino ad ora) della tormentatissima e rivoluzionaria estate viola. L’ex Palmeiras, però, è solamente uno dei tanti neo arrivati nel club toscano. Una serie di semi-sconosciuti, più o meno giovani, che il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino sta importando per sopperire alle partenze di Borja Valero, Ilicic, Tello, Gonzalo Rodriguez, Sancedo e a quelle imminenti di Vecino, Kalinic e Bernardeschi. Addii che porteranno nelle casse della Fiorentina 105 milioni di euro, abbassando notevolmente il monte ingaggi della Viola.

Dall’est Europa, dal Nord Europa, dal Sudamerica. Scopriamo insieme, provando a trovarne dei connotati romantici, quali sono le varie scommesse della Fiorentina nella prossima stagione, ricordando che ora è stato stabilmente aggregato alla prima squadra anche Ianis Hagi, figlio d’arte classe 1998, che potrebbe trovare spazio nel centrocampo viola.

Vitor Hugo FiorentinaLaPresse

Vitor Hugo (brasiliano classe 1991)

Ruolo: difensore centrale

Costo e provenienza: 8 milioni di euro, Palmeiras

Dicono di lui: forte fisicamente, bravo nel gioco aereo, ma con qualche amnesia di troppo. Un centrale difensivo che sa anche fare gol (otto nelle ultime tre stagioni) quando si spinge in avanti nei calci piazzati.

Possibilità di fare bene in A: partirà titolare e già questo è un inizio. Al Palmeiras, però, quello “buono” tra i due centrali era considerato Yerry Mina (colombiano classe ’94). Vedremo se con Astori troverà il feeling giusto. Ha esperienza per cavarsela dignitosamente.

Jordan Veretout (francese classe 1993)

Ruolo: centrocampista centrale

Costo e provenienza: 7 milioni di euro, Aston Villa (non ancora ufficiale)

Dicono di lui: piedi buoni, tecnica, grinta. Anche se nelle ultime due stagioni si è un po’ perso. Ha giocato e vinto il Mondiale Under 20 2013 con la Francia, dove c’erano anche Pogba e Kondogbia.

Possibilità di fare bene in A: nel 4-2-3-1 di Pioli sarebbe uno dei due titolari davanti alla difesa. Ha margini di crescita e giocate da ottimo interprete del ruolo. La Serie A, però, non è la Ligue 1, campionato nel quale ha sempre fatto bene.

Bruno Gaspar FiorentinaLaPresse

Bruno Gaspar (portoghese classe 1993)

Ruolo: terzino destro

Costo e provenienza: 4 milioni di euro, Vitoria Guimaraes

Dicono di lui: terzino che ama spingere. E che, come spesso accade, ha lacune difensive. In carriera ha anche giocato spesso come esterno di centrocampo. Cross a raffica, diagonali da rivedere.

Possibilità di fare bene in A: Pioli sfrutta molto le corsie esterne e lui dovrebbe partire nell’11 titolare. Può essere una sorpresa positiva.

Nikola Milenkovic (serbo classe 1997)

Ruolo: difensore centrale

Costo e provenienza: 5,1 milioni di euro, Partizan Belgrado

Dicono di lui: tosto, duro, che gioca d’anticipo e sfrutta tutti e 195 i suoi centimetri d’altezza. Può avere difficoltà in campo aperto, visto che non è molto veloce.

Possibilità di fare bene in A: parte come riserva, ma era sul taccuino di diversi club importanti europei. Corvino ha sfruttato le sue conoscenze nel mercato serbo e lo ha braccato. Magari in futuro si può ritagliare spazi significativi.

Rafik Zekhnini (norvegese classe 1998)

Ruolo: attaccante esterno

Costo e provenienza: 1,5 milioni di euro, Odds BK

Dicono di lui: dribblomane, tecnico e rapido. Sicuramente tra le prime cinque speranze per il futuro del calcio norvegese. Talento da vendere.

Possibilità di fare bene in A: uno dei colpi più curiosi. Ha incantato Pioli già dai primi giorni di ritiro. Giocherà? Difficile ipotizzarlo. Ma le qualità non si discutono. Vedremo il suo adattamento al calcio italiano.

Martin Graiciar (Repubblica Ceca classe 1999)

Ruolo: punta centrale

Costo e provenienza: 1,5 milioni, Slovan Liberec

Dicono di lui: 184 centimetri, esile, ma bravo negli anticipi in area di rigore. Deve crescere fisicamente e formarsi.

Possibilità di fare bene in A: difficilmente sarà aggregato alla prima squadra. Preso per il futuro, verrà utilizzato nella Primavera viola.

Petko Hristov (bulgaro classe 1999)

Ruolo: difensore centrale

Costo e provenienza: 1,2 milioni di euro, Slavia Sofia

Dicono di lui: stazza importante, forte di testa, sguardo da duro. Pur avendo un fisico ingombrante mostra eleganza nelle uscite difensive.

Possibilità di fare bene in A: anche lui non sarà aggregato alla prima squadra. Primavera e investimento per il futuro. Era anche lui seguito da alcune big.

Dusan Vlahovic (serbo classe 2000)

Ruolo: attaccante

Costo e provenienza: 1,5 milioni di euro, Partizan Belgrado

Dicono di lui: in patria paragonato a Ibrahimovic (eccessivo e utopico), è il classico attaccante fisicato che però sa giocare bene con i piedi.

Possibilità di fare bene in A: sarà a disposizione soltanto da gennaio. E probabilmente verrà mandato sei mesi in primavera.