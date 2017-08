Fiorentina, Pioli chiede rinforzi: sondato il talento del Borussia Dortmund Emre Mor

In questo mercato la Fiorentina è sicuramente finita sugli scudi a causa delle cessioni ma, con Emre Mor, si potrebbe cominciare anche a fare acquisti. Mister Stefano Pioli, infatti, in un’intervista ha chiaramente lanciato un segnale forte alla società. “Ci manca qualcosa” ha detto l’allenatore ex Inter, dato che al 1 di agosto si trova con in rosa una manciata di giovani e qualche giocatore esperto. Sempre di giovani talentuosi si parla, con la Fiorentina che punta a Emre Mor, attaccante del Borussia Dortmund.

Il turco, classe ’97, è sicuramente uno dei profili più interessanti in campo europeo. Con qualche presenza anche nell’europeo 2016, Emre Mor ha dimostrato di poter dire la sua anche nel calcio dei grandi. Se n’è accorto il Borussia Dortmund che lo ha prelevato per circa 10 milioni dal Norjaelland. La Fiorentina, su esplicita richiesta del suo allenatore, potrebbe investire 15 milioni di euro per il cartellino di Emre Mor che, in Serie A, vorrebbe provare a riscattarsi dall’opaca stagione al Signal Iduna Park. Il Borussia non lo considera incedibile e, per la giusta offerta, potrebbe salutare la Germania. Possibile approdo in Serie A per Emre Mor?

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

