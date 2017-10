Fiorentina, Pioli: “Il Torino è forte, ma serve continuità di risultati”

"La squadra sta bene. Vogliamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni". Lo ha detto in conferenza stampa Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, alla vigilia del match casalingo contro il Torino. "Oggi vedrò la squadra tra allenamento e rifinitura. Così farò le mie scelte", ha spiegato il tecnico viola.

Una riflessione sugli avversari: "Non credo il Toro sia in crisi anche se ha raccolto 2 punti in 4 partite. Certo Belotti è giocatore importantissimo che sposta gli equilibri e la sua assenza sta pesando - ha ammesso - ma i granata hanno un reparto offensivo con giocatori importanti. È la seconda squadra che realizza più dribbling. Saranno determinati e motivati a fare bene".