Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau. All. Pioli

Indisponibili: Saponara

Squalificati:

Torino (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Barreca; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Boyè. All. Mihajlovic

Indisponibili: Lyanco, Belotti, Obi, Ansaldi

Squalificati:

Statistiche Opta

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime otto partite di Serie A contro il Torino (5N, 2P) dopo che aveva trovato il successo in sette delle precedenti otto (1N).

Il Torino ha vinto 47 partite contro la Fiorentina in Serie A, almeno due in più che contro qualsiasi altra avversaria nella competizione.

La Fiorentina però è imbattuta da ben 27 partite interne di campionato contro il Torino (14V, 13N): l’ultimo successo granata in Toscana risale all’ottobre 1976 (0-1 con rete di Francesco Graziani).

Il Torino ha perso solo una delle cinque trasferte di questo campionato (contro la Juventus), collezionando due pareggi e due vittorie nelle quattro gare in cui ha segnato.

Il Torino ha sempre subito gol nelle ultime sei giornate di Serie A: 13 reti nel parziale, oltre due di media a match.

Il Torino non ha ancora ricevuto un calcio di rigore a favore in questo campionato: ne aveva già avuti quattro nelle prime nove giornate dello scorso torneo.

In tutte le ultime otto gare casalinghe della Fiorentina in campionato, i Viola hanno sia segnato che subito gol.

La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol con nuovi acquisti in questo campionato (10).

Cyril Théréau, che ha segnato tre reti nelle ultime due giornate, ha trovato il gol anche nell’ultimo incrocio con il Torino in Serie A (ottobre 2016, maglia dell’Udinese).

Adem Ljajic, ex della sfida (le prime 78 presenze e i primi 15 gol in A con i viola), ha trovato gol o assist in otto delle ultime nove trasferte di massimo campionato (sei reti, due assist).